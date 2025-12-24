Snowflake in gesprek over overname Observe voor 1 miljard

Snowflake is volgens bronnen in gesprek om Observe over te nemen voor circa 1 miljard dollar. Het zou de grootste overname tot nu toe zijn van Snowflake, dat in 2025 al meerdere deals sloot om zich uit te breiden.

Zoals de naam van Observe al doet vermoeden is het actief in de observability-markt. De deal zou Snowflake daarom in directe concurrentie brengen met spelers als Datadog, Dynatrace en het door Cisco overgenomen Splunk. Observe, gevestigd in San Mateo (Californië), biedt een monitoring- en analyseplatform voor softwareontwikkelaars en IT-afdelingen.

Observe draait al op Snowflake

Het paradepaardje van Observe is een door AI aangedreven agentic assistent die incidenten onderzoekt. Opvallend is dat Observe al gebruikmaakt van de databasetechnologie van Snowflake voor zijn eigen platform. De startup zou hierdoor goed passen in het bestaande ecosysteem. Voor gezamenlijke klanten zal er tevens weinig frictie zijn als de overname doorgaat.

Snowflake heeft de afgelopen tijd meerdere overnames gedaan om zijn AI-portfolio te versterken. Eerder dit jaar nam het onder meer Crunchy Data, Datavolo en TruEra AI over. De grootste acquisitie die het bedrijf heeft gesloten tot nu toe, is Streamlit. Dat bedrijf werd voor 800 miljoen dollar gekocht in maart 2022.

Zowel Snowflake als concurrent Databricks zijn bezig met een overname-offensief dat voornamelijk gericht is op AI. Veel organisaties testen momenteel autonome, doelgerichte AI-agents. Beide bedrijven richten zich op het helpen van klanten om eigen AI-agents te ontwikkelen met data die organisaties zelf in huis hebben.

Drukke observability-markt

De observability-markt raakt steeds voller. Grotendeels komt die drukte vanuit spelers die onderdeel worden van een grotere partij, soms actief in security, soms juist in databeheer. In november kondigde Palo Alto Networks aan Chronosphere over te nemen voor 3,35 miljard dollar als voorbeeld waarin observability bij een securityplatform past. Chronosphere’s specialiteit richt zich niet direct op security: het verkoopt observability-software waarmee bedrijven de prestaties van cloudservers en applicaties kunnen monitoren.

