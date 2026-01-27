Snowflake lanceert Energy Solutions voor energiesector

Snowflake heeft Energy Solutions gelanceerd. Het datacloudplatform helpt energie-, nuts- en olie- en gasbedrijven bij het bouwen van een betrouwbare datafundament voor AI door IT-, OT- en IoT-systemen veilig met elkaar te verbinden.

De lancering van Snowflake Energy Solutions bundelt governance-mogelijkheden, door partners ontwikkelde oplossingen en sector-kritische datasets in één aanbod dat is toegespitst op power, utilities en oil & gas. Organisaties als ExxonMobil, Expand Energy, IGS Energy, Powerex, PG&E, Siemens en Sunrun gebruiken het platform om kritieke infrastructuur te beveiligen, operationele veerkracht te verbeteren en volatiele markten met real-time inzicht te navigeren.

De aankondiging bouwt verder op de samenwerking tussen Snowflake en SAP, waardoor energiebedrijven financiële en supply chain-data kunnen combineren met operationele en velddata. Daardoor kunnen inzichten uit zowel bedrijfs- als operationele systemen direct gridoperaties, activaplanning en commerciële prestaties sturen.

Meer dan 30 partneroplossingen

Snowflake introduceert ook meer dan 30 nieuwe, door partners gebouwde oplossingen die native draaien op de AI Data Cloud. CARTO levert bijvoorbeeld nieuwe cloud-native spatial analytics, rechtstreeks op Snowflake gebouwd. Dit stelt energiebedrijven in staat om geospatiale analyses uit te voeren en interactieve kaarten te maken zonder data tussen systemen te verplaatsen. Door spatial intelligence in Snowflake-workflows in te bedden, helpt CARTO teams om assets, infrastructuur en geografisch risico beter te begrijpen als onderdeel van dagelijkse operationele besluitvorming.

Itron, een wereldwijde leverancier van nutsbedrijftechnologie, introduceert een geavanceerde Grid Planning-oplossing gebouwd op Snowflake om utilities te helpen bij het beheren van moderne gridcomplexiteit. De oplossing beschikt over 8.760-uurs power flow-analyse die gridprestaties jaren vooruit kan modelleren op zeer gedetailleerd niveau. Resultaten zijn beschikbaar in uren in plaats van maanden, waardoor utilities infrastructuur nauwkeuriger kunnen plannen, onnodige kosten vermijden en de langetermijnbetrouwbaarheid verbeteren.

Data als controlepaneel voor energie

De nieuwe partneroplossingen ondersteunen kritieke use cases in de energiesector zoals gridplanning, assethealthmonitoring en operationele forecasting. “Data is de control plane voor de toekomst van energie”, aldus Fred Cohagan, Global Head of Energy bij Snowflake. “Of het nu gaat om het veilig houden van het grid, het beschermen van kritieke assets of het balanceren van vraag en aanbod in volatiele markten, energiebedrijven hebben een betrouwbare datafundatie nodig die AI overal kan activeren.”

Volgens Cohagan helpt Snowflake ’s werelds energieleiders bij het moderniseren van databeheer en het benutten van AI om inzichten te democratiseren. Zo kan iedereen, niet alleen data scientists, in real-time op basis van intelligence handelen. Deze verschuiving maakt het mogelijk om meer te doen met minder, bestaande assets te optimaliseren en sterkere duurzaamheids- en aandeelhoudersresultaten te leveren.