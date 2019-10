Splunk verbetert realtime observability en IT Operations-portfolio

Splunk heeft een aantal updates aangekondigd voor zijn IT operations-oplossingen. Ook introduceert het bedrijf realtime observability voor cloudinfrastructuur en microservices.

Het IT operations portfolio wordt aangevuld met Artificial Intelligence (AI)- en machine learning-functies. Op die manier moet de data van organisaties sneller en beter gebruikt kunnen worden. Het doel van Splunk is om bedrijven te helpen hun IT operations snel te kunnen moderniseren. Ook wil het bedrijf klanten helpen om data sneller om te zetten in beslissingen.

Zo geeft de nieuwe Splunk IT Service Intelligence (ITSI), versie 4.4, gebruikers de mogelijkheid om alle silo’s binnen organisaties te monitoren. Dit wil zeggen dat de oplossing een geunificeerd overzicht geeft van de hele organisatie in kwestie, met visualisaties van netwerk(en), diensten en divisies.

Bij deze nieuwe versie van ITSI worden verbeteringen voor Splunk App for Infrastructure geleverd. Onder meer gaat dit om monitoring voor vSphere van VMware, een beta voor multicloud monitoring en verbeterde monitoring voor Windows, Unix en Linux. Dit moet klanten zowel fysieke als gevirtualiseerde omgevingen laten monitoren. Verder zijn er nieuwe machine learning-functies en verbeterde integraties toegevoegd aan Splunk VictorOps, voor snellere probleemoplossing. Dit is geïntegreerd in het Data-to-Everything-platform van Splunk.

Realtime observability

De realtime observability voor cloudinfrastructuur en microservices heeft betrekking tot de overname van SignalFx en Omnition door Splunk. Met de expertise van deze bedrijven kan Splunk DevOps teams de kans bieden om metrics, traces en logs te kunnen verwerken met de hulp van AI-gebaseerde analytics. Op die manier worden nieuwe inzichten, en dus ook beslissingen veel sneller bereikt.

“Naarmate organisaties zich verder ontwikkelen, gaan ze minder uit van een productiemodel van specialisatie. Silo’s zullen worden doorbroken, met name tussen DevOps en IT Ops. Teams zullen beter moeten reageren op snelheid en complexiteit”, aldus Rick Fitz, senior vice president of IT markets bij Splunk. “We zijn verheugd om deze innovatieve, data-gestuurde oplossingen te kunnen leveren, die realtime inzicht bieden in de hele technologische stack en life cycle van onze klanten”.