Looker gebruikt data niet alleen voor BI

Het Amerikaanse business intelligence-bedrijf Looker komt met nieuwe software die niet alleen bedoeld is voor het maken van betere beslissingen op basis van data, maar ook voor het bouwen van applicaties.

Looker 7 is de naam van de nieuwe software die Looker op de markt gaat brengen. Het is een ontwikkelplatform voor het bouwen van operationele applicaties. En daarmee kijkt het bedrijf verder dan alleen het gebruik van business intelligence voor het nemen van betere zakelijke beslissingen.

De gedachte hierachter is dat data op veel meer manieren gebruikt kan worden dan alleen voor rapporten en dashboards. Als voorbeeld noemt Pedro Arellano, vice president Product Marketing bij Looker, het gebruik van data om bijna real-time prijzen aan te passen en marketing bots die bieden op online advertenties gebaseerd op prestaties, schrijft Silicon Angle.

Integraties

Looker 7 stelt ontwikkelaars in staat om de business intelligence software te integreren in andere applicaties. Daarvoor is nu ook ondersteuning voor meer programmeertalen waaronder Typescript/Javascript, R, Python, Kotlin en Swift. Verder is de software-ontwikkelkit in meerder talen beschikbaar en zijn er integraties mogelijk met file-sharing diensten als Dropbox, Box en Google Drive.

Looker is tevens bezig om een marktplaats te bouwen voor applicaties, plug-ins, templates, databronnen en op maat gemaakte visualisaties die door deelnemers van het developer-ecosysteem zijn gemaakt.

Een andere belangrijke verbetering in Looker 7 is de gebruikersinterface. Deze wordt veel flexibeler en meer te personaliseren door gebruikers. Dashboards krijgen filteropties die door de gebruiker aan te passen zijn. Verder is SQL Runner verbeterd zodat gebruikers resultaten van hun query direct kunnen zien terwijl ze die intikken.

Looker 7 wordt deze maand nog uitgerold. Alle nieuwe functies zijn voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar.