Mededingingsautoriteiten onderzoeken overname Looker door Google

De Britse mededingingsautoriteiten onderzoeken of Google met de overname van Looker de concurrentie met andere spelers (op verschillende markten) schaadt. Google Cloud kondigde aan dat het Looker wilde overnemen in juni.

De overname van Looker was de eerste grote overname onder het bewind van Thomas Kurian, de nieuwe CEO van Google Cloud. De bedoeling van de overname was om beter te kunnen concurreren met AWS en Microsoft, de grootste cloudrivalen van Google.

Laatste in een serie onderzoeken

Het Britse onderzoek naar Google is het zoveelste onderzoek dat ingesteld wordt naar de techreus. Eerder werden er al onderzoeken vanuit de Europese Commissie en het Amerikaanse Department of Justice ingesteld. De boetes die Google tot nu toe heeft moeten betalen komen ondertussen uit op een totaal van zo’n 8 miljard euro. Ook is er een nieuw onderzoek vanuit de Europese Commissie ingesteld, dat op dit moment gaande is.

Het is nog niet duidelijk waarom de overname van Looker door Google gezien wordt als problematisch voor de concurrentie vanuit de Britse autoriteiten. De Business Intelligence-producten van de grootste concurrenten zijn immers goed ontwikkeld. Microsoft heeft PowerBI, AWS biedt QuickSight BI, en ook Salesforce is een speller van format geworden met de overname van Business Intelligence-platform Tableau.

Op dit moment heeft Google alleen Data Studio als Business Intelligence-product. Looker moest onderdeel worden van de Big Query data warehouse service. Dit moet gebruikers de mogelijkheid geven om applicaties te bouwen die meer data-gedreven zijn.

Brexit

Het is de vraag of het onderzoek van de Britse autoriteiten wel echt iets te maken heeft met oneerlijke concurrentie. Holger Mueller, analist bij Constellation Research, vertelde aan Silicon Angle dat het waarschijnlijk gaat om een actie die moet laten zien dat de Britten ook na de Brexit hun stempel willen drukken op de markt.