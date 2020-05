Cisco wil monitoringsspecialist ThousandEyes overnemen, zo maakt het bedrijf officieel bekend. Volgens Bloomberg heeft Cisco bijna 1 miljard dollar (901 miljoen euro) over voor ThousandEyes.

Todd Nightingale, senior vicepresident van Cisco, stelt dat de deal al bijna drie maanden in de maak is. De technologie van ThousandEyes zal worden gebruikt in Cisco’s Enterprise Networking en Clouddiensten, evenals in de AppDynamics-diensten. “Klanten krijgen end-to-end visibility wanneer ze toegang hebben tot cloud-applicaties, en Internet Intelligence zal de betrouwbaarheid van het netwerk en de algemene applicatie-ervaring verbeteren,” aldus Nightingale.

ThousandEyes

ThousandEyes levert digital experience monitoring-software, die bedrijven helpt de prestaties van hun aangesloten apparaten te optimaliseren. Het platform combineert data uit verschillende bronnen om een plattegrond te maken van het netwerkverkeer, zodat IT-teams precies kunnen bepalen waar de gegevens vastzitten als er een probleem is met de connectiviteit.

ThousandEyes zegt dat het bedrijven ook kan helpen bij het identificeren van potentiële zwakke punten in netwerken en bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen over investeringen in de infrastructuur.

Bedrijfswaarde

Het bedrijf wordt gesteund door verschillende durfkapitaalbedrijven, waaronder Sequoia Capital, Sutter Hill Ventures en Salesforce Ventures. ThousandEyes heeft tot op heden 110 miljoen dollar (99 miljoen euro) aan financiering opgehaald en vorig jaar werd de waarde van het bedrijf nog geschat op 670 miljoen dollar (604 miljoen euro).

Tip: ThousandEyes is ‘Google Maps’ voor applicatieverkeer tussen alle IT-omgevingen