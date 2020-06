Snowflake breidt data warehousing-mogelijkheden uit

Snowflake heeft tijdens een virtueel evenement uitbreidingen voor zijn data warehousing-product aangekondigd. Dit in de vorm van de nieuwe Data Cloud, updates voor het Cloud Data Platform en extra integraties.

Snowflake omschrijft Data Cloud als een ecosysteem voor organisaties voor data aggregatie, oftewel het verzamelen en samenvatten van gegevens. Via de Data Cloud kan elke organisatie tussen verschillende cloudproviders en hun regio’s werken. Met Data Cloud wil wil Snowflake het verplaatsen van cloud repositories en on premise data naar zijn platform dus versimpelen.

Het Cloud Data Platform krijgt er daarnaast de volgende functies bij:

Snowsight, een tool om queries en opdrachten in Snowflake uit te voeren, samen te werken en data te visualiseren en gestroomlijnde dashboards te creëren.

Dynamic Data Masking waarmee klanten beleid kunnen creëren gebaseerd op rechten.

External Tokenization om te integreren met tokensystemen van derden.

Zoekoptimalisatie en de mogelijkheid om externe diensten te bellen voor ondersteuning.

Data-uitwisseling voor het veilig delen van data met partners, leveranciers en klanten.

Snowflake Data Marketplace om toegang te krijgen tot datasets van derden voor het Snowflake-platform.

Integratie met Salesforce

De native integraties tussen Snowflake en Salesforce bevatten tools om de data in het Cloud Data Platform te verenigen en te analyseren en deze te visualiseren in Tableau en Salesforce. De integraties moeten gaten in de data dichten en meer bruikbare data voor bedrijven opleveren.

Met de Einstein Analytics Output Connector for Snowflake kunnen klanten Salesforce-data gemakkelijk naar Snowflake verplaatsen en met Einstein Analytics Direct Data for Snowflake kunnen Einstein Analytics-gebruikers data binnen Snowflake opvragen. Deze data kan zowel Salesforce-data bevatten als data uit applicaties, het internet of de Snowflake Data Marketplace.

Salesforce investeerde eerder flink in Snowflake. In februari kondigden de bedrijven een nauw samenwerkingsverband aan.