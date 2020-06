‘UiPath gaat voor waardering van 10 miljard dollar’

UiPath voert naar verluidt gesprekken met investeerders voor een nieuwe financieringsronde. Met deze financieringsronde zou het bedrijf mogelijk 10 miljard dollar (8,9 miljard euro) waard zijn.

Dit meldt Bloomberg op basis van bronnen. Het bedrijf werd vorig jaar nog gewaardeerd op 7 miljard dollar (6,2 miljard euro) nadat het bedrijf 568 miljoen dollar (507 miljoen euro) investeringen ophaalde bij investeerders als CapitalG van Alphabet en Accel. De bronnen hebben niet bekendgemaakt hoeveel UiPath hoopt op te halen en van wie. Wel benadrukten ze dat de financieringsplannen van het bedrijf nog konden veranderen.

Met meer dan 5.000 klanten wereldwijd is UiPath één van de grootste bedrijven op de Robotic Process Automation (RPA)-markt. RPA-software helpt bedrijven met het automatiseren van simpele, herhalende taken en het creëren van softwarerobots die geprogrammeerd zijn om deze workflows over te nemen.

Uitbreiding

UiPath is op zoek naar uitbreiding aangezien meer bedrijven lijken te kiezen voor automatisering om zo kosten te besparen. Het bedrijf werd in 2005 opgericht onder de naam DeskOver en ging in 2015 verder als UiPath. Enkele belangrijke klanten van het bedrijf zijn Amerikaanse overheidsinstanties zoals de Amerikaanse Marine en de CIA, maar ook commerciële bedrijven zoals McDonalds. In februari gaf CEO Daniel Dines aan dat het bedrijf over een beursgang aan het nadenken was.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?