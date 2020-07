‘Datto zet stappen voor beursgang’

Datto heeft een aanvraag voor een beursgang ingediend. Het bedrijf, dat in 2017 is overgenomen door Vista Equity Partners, twijfelt om later dit jaar of pas in 2021 naar de beurs te gaan.

Dat stellen bronnen van Bloomberg. Volgens de bronnen kan het bedrijf bij een beursgang op meer dan 1 miljard dollar (875 miljoen euro) gewaardeerd worden.

Uniek ecosysteem

Datto is opgericht in 2007 en biedt cloud-gebaseerde software- en technologie-oplossingen voor managed service providers (MSP’s). De software van het bedrijf biedt uniforme oplossingen voor continuïteit, netwerken en bedrijfsmanagement in wat het beschrijft als een uniek ecosysteem van MSP-partners.

Het bedrijf heeft nu duizenden MSP-klanten die diensten verlenen aan meer dan één miljoen bedrijven met kantoren in China, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken, Canada en Australië.

Datto biedt diensten als Autotask PSA, een compleet IT-bedrijfsmanagementplatform dat cruciale tools voor MSP’s levert en de SIRIS business continuity and disaster recovery-oplossing waarmee klanten dataverlies kunnen voorkomen en downtime in infrastructuur kunnen minimaliseren.

Onrustig op de beurs

In 2020 is het aantal bedrijven dat naar de beurs is gestapt en de beurs hebben verlaten vertraagd als gevolg van de wereldwijde pandemie. Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, vooral als het gaat om softwarebedrijven. Zo slaagde Zoom erin om 934 miljoen dollar op te halen, waarbij het aandeel van het bedrijf op de eerste dag op de beurs met 62 procent steeg.

Enkele bedrijven die later dit jaar of begin 2021 een beursgang willen zijn Rackspace en Snowflake.

