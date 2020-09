Apache Cassandra heeft een nieuwe ‘storage-attached index’, waardoor het beter moet worden voor zakelijke gebruikers. De nieuwe index maakt het mogelijk dat data die is opgeslagen in Cassandra makkelijker kan worden benaderd.

De naam van de nieuwe mogelijkheid is Storage-Attached Indexing, wat betekent dat de index aangepast kan worden en direct binnen Cassandra’s storage engine draait. Het is ontwikkeld naar aanleiding van de roadmap voor Apache Cassandra. Dat betekent dat de index niet alleen beschikbaar komt voor DataStax Enterprise- of Astra Cloud-gebruikers, twee producten gespecialiseerd in Cassandra. Ook voor mensen die om andere redenen gebruikmaken van de open source-mogelijkheden, aldus ZDNet.

Apache Cassandra

Het voordeel is dat het systeem hierdoor beter functioneert en geen extra toevoegingen meer nodig heeft. Het is native ontwikkeld voor de Cassandra-database. Hierdoor gebruikt het dezelfde technologie die wordt gebruikt voor bronbeheer en database-opslagbibliotheken. Er is geen externe synchronisatie mogelijk, want de nieuwe index synchroniseert met de database wanneer deze wordt geüpdatet.

Het is een grote plus dat er een nieuwe index is, want er is eerder een gooi gedaan om Cassandra een tweede index te geven. Die was weinig succesvol, waardoor mensen de zoekmachine gingen gebruiken. Nu is die zoekmachine er nog steeds en kan die worden gebruikt om sleutelwoorden terug te vinden. Kortom, de mogelijkheid waar hij eigenlijk voor in het leven was geroepen.

Database

Apache Cassandra moet hiermee makkelijker in gebruik worden voor bedrijven. De database heeft veel overeenkomsten met Amazon DynamoDB, maar Cassandra had als grote plus dat het goede prestaties bood en een schaalbare NoSQL-database. Echter was Cassandra niet bepaald makkelijk te gebruiken, waardoor het niet zo populair is geworden als men zou hopen. Er wordt daardoor nu hard gewerkt om dit wel gebruiksvriendelijker te maken, zodat meer mensen kunnen genieten van de goede prestaties.