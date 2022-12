De nieuwste release van Apache Cassandra focust op stabiliteit.

Apache Cassandra 4.1 wordt volgende week beschikbaar, meer dan een jaar na de lancering van 4.0. Naast pluggable storage introduceert de nieuwe versie handvaten waarmee ops-professionals developers kunnen begrenzen.

Apache Cassandra 4.1

Met de release van Apache Cassandra 4.0 in juli 2021 ontving de populaire NoSQL database de eerste belangrijke update in bijna zes jaar tijd. De versie werd ontworpen voor consistentie, snelheid en betrouwbaarheid.

Apache Cassandra 4.1 is “de volgende stap”, aldus Mick Semb Wever, voorzitter van Apache Cassandra PMC. “We kijken naar wie onze gebruikers zijn en wat de belangrijkste zorgen betekenen”, vertelde hij tegen The Register. “De database wordt vaak door bedrijven ingezet in situaties waar dusdanig veel ontwikkelaars samenwerken dat DevOps eigenlijk niet meer functioneert.”

“De feedback die we krijgen van ops-teams is dat ze geen alternatieve database hebben voor dergelijke situaties. Daar komen heel wat problemen bij kijken, dus die problemen hebben we aangepakt en geprobeerd te vergemakkelijken voor operators, wat draait om het verminderen van kosten en risico’s.”

Semb Wever voegde toe dat de nieuwe handvaten onder meer vaststellen of en hoeveel secondary indexes ontwikkelaars op een tabel willen gebruiken. “Het kunnen waarschuwingen of beperkingen zijn bij het gebruik van bepaalde functies.”

Nieuwe functies

Een ander aandachtsgebied voor het team van Apache Cassandra was het ecosysteem van bedrijven die de open-source database ondersteunen en uitbreiden. DataStax is een voorbeeld. Semb Wever werkt voor het bedrijf als solution architect.

Nieuwe toevoegingen in Apache Cassandra 4.1 zijn pluggable persistent memory providers via Memtable API en Pluggable external schema manager services. Volgens Semb Wever wordt pluggable storage regelmatig door bestaande gebruikers verzocht.

“We weten dat verschillende gebruikers verschillende opslagsystemen willen gebruiken”, vertelde hij. Semb Wever voegde toe dat pluggable storage de opslagcapaciteit van drives kan verruimen en queries kan versnellen.