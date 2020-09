Veritas koopt Globanet voor simpelere Zoom- en Slack-data governance

Veritas neemt Globanet over. Met de overname krijgt de datamanagementspecialist software in handen waarmee eindgebruikers meer archiveringsmogelijkheden krijgen voor zakelijke dossiers en data. Onder meer Zoom- en Slack-data governance wordt hiermee versimpeld.

De overname versterkt vooral de positie van Veritas in de markt voor archiveringssoftware. Vertias krijgt met de overname van Globanet een specialist in handen op het gebied van software voor het archiveren van de zakelijke correspondentie en communicatie van medewerkers. Financiele details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Archiveren van zakelijke communicatie

Het archiveren van informatie uit zakelijke correspondentie en communicatie is voor veel bedrijven zeer belangrijk omdat dit juridische taken helpt. Denk hierbij aan het controleren of alle medewerkers zich aan de privacywetgeving houden wanneer zij klanteninformatie intern met elkaar delen. Voor veel bedrijven, bijvoorbeeld in de financiële sector, is dit soort software heel belangrijk.

Met archiveringssoftware zijn deze bedrijven in staat gevoelige dossiers betrouwbaar te archiveren en zo te voldoen aan de compliance-regelgeving. Daarnaast stelt de software hen in staat backups te maken van zakelijke dossiers en data zodat ze eenvoudig terug te halen zijn in geval van uitval of bijvoorbeeld een ransomware-aanval.

Merge1 data governance software

Veritas is vooral zeer geïnteresseerd in de Merge1 data governance software van Globanet. Deze software stelt bedrijven in staat om alle zakelijke correspondentie en communicatie tussen medewerkers te verzamelen en te archiveren. Dit inclusief alle communicatie die via collaboration- en vergadertools als Zoom, Slack e Microsoft Teams loopt.

Naast data van de collaboration- en communicatietools, kan Merge1 ook data archiveren van andere bronnen, zoals van het zakelijke content- en opslagplatform Box. Klanten krijgen straks inzicht in dossiers en data van 80 nieuwe bronnen.

Integratie

Veritas gaat de technologie van Globanet aan zijn eigen oplossingen voor digitale compliance toevoegen. Hierdoor kunnen klanten straks meer data vinden en daarop reageren. Hierbij maakt het niet uit waar deze data zich bevindt.

Daarnaast krijgt Veritas met de komst van Merge1 ook de zeggenschap over de roadmap van dit softwareproduct. De datamangementspecialist was al reseller van de archiveringssoftware, maar kan dus nu ook het hele ontwikkelproces voor de toekomst gaan bepalen.

Verder wil Veritas in een later stadium wellicht een compleet product of koopervaring gaan bieden voor de nu overgenomen Merg1-software. Globanet biedt naast deze tool ook vier andere software-oplossingen voor het automatiseren van taken als het beheren van gearchiveerde data en het optimaliseren van het storagegebruik. Wellicht dat al deze oplossingen straks in een bundel of in een enkel platform worden aangeboden.