Splunk verbetert monitoring van zijn cloudoplossingen

Tijdens zijn jaarlijkse .conf-evenement heeft Splunk meerdere updates en nieuwe producten getoond. De nadruk ligt op machine learning en tools om data uit verschillende bronnen overzichtelijk in beeld te brengen.

Het bedrijf, dat zich specialiseert in Data-to-Everything-oplossingen, heeft zijn nieuwe Splunk Machine Learning Environment (SMLE) geïntroduceerd. Splunk claimt dat deze oplossing het eenvoudiger maakt om machine learning-modellen en -algoritmes te bouwen, ze sneller uit te rollen en centraal te monitoren en beheren. De beta van de nieuwe software is per direct beschikbaar.

Nieuwe versie van Data Stream Processor

Een halfjaar nadat Splunk versie 1.1 van zijn Data Stream Processor (DSP) uitbracht, komt het bedrijf met versie 1.2. De nieuwe versie biedt de mogelijkheid om de data van verschillende clouddiensten, zoals Google Cloud Platform en Azure Event Hub, bij elkaar te brengen.

Verder maakt de software nu ook gebruik van indexeringstabellen en machine learning om zoekopdrachten accurater en efficiënter te maken. DSP v1.2 is eind 2020 beschikbaar.

Data on the go

Splunk Connected Experiences, de suite waarmee gebruikers data kunnen inzien en manipuleren als er geen toegang tot een computer is, heeft ondersteuning voor Virtual Reality en Augmented Reality gekregen. Hiermee kunnen gebruikers op verschillende locaties alsnog met elkaar samenwerken. Daarnaast is de suite, naast Apple TV, nu ook beschikbaar voor Android TV en Fire TV.

Splunk Security

De beveiligingssoftware van Splunk, Enterprise Security, is ook vernieuwd. Mission Control, de monitorsoftware, is uitgebreid met het Plug-in Framework. Dat framework maakt het mogelijk om SIEM-, SOAR- en UBA-oplossingen van Splunk of derde partijen toe te voegen, zodat alles in één overzicht bijgehouden kan worden.

Samenwerking met SAP Solutions

De extra nadruk op monitoring komt ook naar voren in de nieuwe tools die Splunk heeft ontwikkeld voor gebruikers van SAP-oplossingen. Met behulp van kunstmatige intelligentie moet Splunk Service Intelligence for SAP Solutions de status van SAP-oplossingen beter inzichtelijk maken. Gebruikers krijgen een beter zicht op de gezondheid van hun services en uitgebreider overzicht van de incidenten met het doel om downtime te verminderen.

Deze update wordt aangevuld met nieuwe versies van IT Service Intelligence (ITSI), Infrastructure Monitoring Add-on en IT Essentials. De nieuwe software is nu beschikbaar.