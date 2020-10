Boomi gaat samenwerken met Snowflake

Integratiespecialist Boomi gaat samenwerken met databeheerspecialist Snowflake. Ook heeft Boomi een samenwerkingsverband met het geautomatiseerde platform voor machine learning Aible afgesloten.

Binnen de nu aangekondigde samenwerking met Snowflake creëert Boomi een gezamenlijke datamangementoplossing die de hele lifcycle van de data van klanten omvat en daarbij bedrijven realtime data-inzichten biedt. Hiervoor wordt het cloudplatform AtomSphere van Boomi gecombineerd met het eigen cloudplatform van Snowflake.

Data verplaatsten van Boomi naar Snowflake

De combinatie van het open Boomi AtomSphere-cloudplatform en het cloud dataplatform van Snowflake, kunnen gebruikers snel al hun zakelijke data gebruiken om bedrijfsresultaten te versnellen. Klanten kunnen hiermee in enkele minuten, en zonder te coderen, data naar Snowflake verplaatsen, applicatie-informatie integreren en applicaties maken op basis van Snowflake data. Daarnaast kunnen zij ook realtime inzichten delen met andere medewerkers. Deze lowcode-aanpak is volgens beide bedrijven zeer schaalbaar en flexibel. Dit omdat workloads optimaal kunnen worden verwerkt, aldus Boomi.

Boomi heeft ook de ‘Snowflake Ready Technology’-validatie gekregen voor zijn Data Catalog and Preparation-dienst. Dit programma controleert of partnerintegraties aan de best practices van Snowflake voldoen en dat gebruikers makkelijker de integraties kunnen vinden die de beste gebruikservaringen bieden.

Eenvoudig AI implementeren met Aible

Naast met Snowflake, is Boomi ook gaan samenwerken met Aible. Dit bedrijf levert een geautomatiseerd platform voor machine learning. Hiermee kunnen klanten makkelijker AI-modellen inzetten, zonder al te veel kennis en complexiteit. Dit maakt de inzet van AI makkelijker.

Concreet kunnen klanten nu door de samenwerking via het cloudplatform van Boomi data gebruiken om zeer snel AI-modellen te ontwikkelen. Klanten krijgen onder meer toegang tot nieuwe manieren om hun data voor te bereiden, de mogelijkheid om AI-modellen aan iedere databron te koppelen en zij kunnen data gebruiken om AI-modellen te bouwen, ontwikkelen en te implementeren.

Al deze werkzaamheden kunnen zij compleet uitvoeren zonder coderen. Hierdoor krijgen alle gebruikers binnen de organisatie sneller toegang tot inzichten waarmee zij bedrijfsresultaten kunnen verbeteren.

Tip: Dell Boomi haalt met iPaaS-software de complexiteit uit integraties