Snowflake maakt met Snowpark toevoegen eigen code mogelijk

Data warehouse-bedrijf Snowflake heeft Snowpark uitgebracht. Deze software maakt het mogelijk voor ontwikkelaars om hun eigen code toe te voegen aan de Snowflake-software.

Met de nieuwe tool kunnen klanten Snowflake uitbreiden met hun eigen specifieke warehouse-taken, schrijft SiliconANGLE. Zo kunnen ze hun eigen taken op informatiemanagement uitvoeren. Ontwikkelaars kunnen de uitbreidingen in Snowpark maken in Java, Scala en Python. Snowpark is nu beschikbaar in testomgevingen van gebruikers.

Ongestructureerde data

Naast Snowpark heeft Snowflake nog een andere verbetering onthuld. Het bedrijf biedt nu ondersteuning voor ongestructureerde data. Tot op heden kon het bedrijf eigenlijk alleen overweg met gegevens die op zijn minst enigszins gestructureerd waren, zoals tabellen en meetgegevens van gekoppelde apparaten.

Nu is er ook ondersteuning voor geluidsbestanden, video’s, pdf-bestanden en afbeeldingen. Hierdoor kunnen bedrijven nog meer van hun gegevens op het platform van Snowflake kwijt. De verbetering is momenteel in de previewfase.

Toegangsrestricties

Snowflake heeft ook gewerkt aan de beveiliging van het platform. Beheerders kunnen nu per rij in een tabel aangeven wie er toegang tot kan krijgen. Dit is bijvoorbeeld handig om bepaalde partijen wel bij de aankoopgeschiedenis, maar niet de creditcardgegevens van klanten te kunnen laten. De preview van deze functie komt later dit jaar beschikbaar.

Beursgang

Half september is Snowflake op de beurs gegaan. Dat was meteen een groot succes. Het bedrijf mikte op een waardering van 25 miljard euro, maar de aandelen stegen razendsnel en waren aan het einde van de dag 215,2 euro waard. Hiermee kwam de totale marktwaarde van het bedrijf op zo’n 59 miljoen euro. Momenteel zijn de aandelen zo’n 209 euro waard.