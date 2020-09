Snowflake verhoogt beursgangdoel, mikt op 25 miljard euro waardering

Snowflake heeft het doel voor zijn beursgang met zo’n 30 procent verhoogd. De data warehouse-speler gaat nu voor een waardering van 27,7 miljard dollar tot 30,5 miljard dollar, omgerekend zo’n 25 miljard euro.

In plaats van de voorgenomen 75 tot 85 dollar per aandeel streeft Snowflake nu naar 100 tot 110 dollar per aandeel. Dat blijkt uit een financieel document waar CNBC over schrijft. De prijsverhoging wijst erop dat het bedrijf veel interesse verwacht bij de beursgang.

Snowflake is van plan om 28 miljoen aandelen naar de markt te brengen, met de mogelijkheid om aanvullend 4,2 miljoen aandelen uit te brengen. Salesforce en Berkshire Hathaway (van Warren Buffett) hebben al een akkoord bereikt om aandelen te kopen. Beide partijen zouden 3,125 miljoen aandelen kopen. Daarbovenop koopt Berkshire Hathaway nog eens 4,04 miljoen aandelen van voormalig CEO Bob Muglia.

Door de prijsverhoging zal het aandeel van Berkshire Hathaway zo’n 674,4 miljoen dollar waard zijn, in plaats van ongeveer 550 miljoen dollar.

Eerdere investeringen

Begin dit jaar rondde Snowflake een investeringsronde af, waarna het een waardering van ongeveer 12,4 miljard dollar kende. Destijds investeerde Salesforce ook al in de data warehouse-speler.

De beursgang van Snowflake is één van de meest veelbelovende van het jaar, vanwege de snelle groei van het bedrijf. De omzet groeide onlangs nog 133 procent jaar-op-jaar.

Met de data warehousing-technologie van Snowflake kunnen bedrijven data samenbrengen om de informatie gereed te maken voor onder meer analytics-doeleinden. Het product valt bij grote bedrijven in de smaak doordat het veel cloud-mogelijkheden biedt.