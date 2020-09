Snowflake-aandelen in waarde verdubbeld op eerste beursdag

De aandelen van Snowflake zijn na de eerste dag op de beurs in waarde verdubbeld. Aan het einde van de dag kenden Snowflake-aandelen een koers van 253,93 dollar (215,20 euro), waarmee het bedrijf zo’n 70 miljard dollar waard is.

De oorspronkelijke prijs bij de beursgang was 120 dollar per aandeel. Deze prijs kwam voort uit eerdere verhogingen. Doordat de aandeelwaarde aan het eind van de dag meer dan 250 dollar was, wordt Snowflake de ‘meest waardevolle software startup bij een beursgang’.

Er werd al wel veel verwacht van de beursgang van Snowflake, vanwege de snelle groei van het bedrijf. Zo behaalde het onlangs een jaar-op-jaar groei van 133 procent. “Dit is slechts één dag. Zaken zullen normaliseren”, stelt Snowflake-CEO Frank Slootman. Hij verwacht dat na verloop van tijd de zaken “tot rust komen”.

Het bedrijf verkoopt 28 miljoen aandelen bij zijn beursgang, waarmee het 3,4 miljard dollar ophaalt. Aanvankelijk ging het daarbij uit van een waardering van 30 miljard dollar, nu komt het uit op 70 miljard dollar.

Investeerders

Voor de beursgang bereikten Salesforce en Berkshire Hathaway (van Warren Buffett) een akkoord om aandelen te kopen. Beide partijen zouden daarbij 3,125 miljoen aandelen kopen. Daarbovenop kocht Berkshire Hathaway nog eens 4,04 miljoen aandelen van voormalig CEO Bob Muglia. De investeringsmaatschappij van Warren Buffett heeft door de stijging van het aandeel op een dag 800 miljoen dollar met Snowflake-aandelen verdiend.