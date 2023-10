De AI-ondersteunde Search Generative Experience (SGE)-tool krijgt functionaliteit voor het maken van beelden op basis van text prompts.

Google experimenteert via Google Labs al enige tijd met een door (generatieve) AI ondersteunde versie van zijn Search-tool. SGE heeft de afgelopen tijd veel functionaliteit gekregen, waaronder het schrijven van door AI ondersteunde samenvattingen, het maken van definities van onbekende termen, verbeteringen op het gebied van coderen en specifieke reis- en productzoekfuncties.

Nieuwe beeldcreatiefunctionaliteit

Onlangs heeft de techgigant de features van Google SGE weer uitgebreid. Nu wordt het bijvoorbeeld mogelijk beelden te maken op een ‘conversationele’ manier of -beter gezegd- via text prompts. Denk aan hoe de Microsoft-zoekmachine Bing met behulp van DALL-E beelden kan genereren.

De door Google SGE gemaakte beelden worden direct in de discussie getoond en kunnen als PNG-bestand worden gedownload.

Onder de motorkap van de functionaliteit draait Google’s Imagen text-to-image AI-model. De functionaliteit komt ook beschikbaar in Google Image Search.

De functionaliteit wordt wel beperkt tot gebruikers van boven de 18 jaar en er worden de nodige restricties toegepast. In de metadata van gemaakte beelden wordt aangegeven dat zij door AI zijn gegenereerd en wordt een voor het menselijk oog onzichtbaar watermerk toegepast.

Schrijfassistent

De andere nieuwe feature helpt Google SGE meer een schrijfassistent te worden. De tool kan al een geschreven concept produceren, maar nu is het mogelijk verschillende vormen van schrijven toe te passen. Bijvoorbeeld lange of korte teksten en het veranderen van de ‘tone of voice’ naar meer formeel of ‘gewoon’.

Gebruikers van de beeldcreatie- en schrijffunctionaliteit kunnen de resultaten nu ook exporteren naar bijvoorbeeld Google Workspace, Gmail of Google Docs. De beelden kunnen direct worden opgeslagen in Google Drive.

De resultaten van beide nieuwe features komen per direct in Google SGE beschikbaar, in eerste instantie echter alleen in de VS. Wanneer wij de functionaliteit kunnen gebruiken, is nog onbekend.

Lees ook: Google’s AI-zoekmachine vertelt nu waar het informatie vandaan haalt