Microsoft verstrakt privacybeleid na EU-advies

Microsoft heeft een tweetal nieuwe richtlijnen toegevoegd aan zijn privacybeleid. Ze zijn voornamelijk gericht op de omgang met dataverzoeken van overheden. Het bedrijf beweert hiermee ruim voorbij de Europese EDPB-adviezen te gaan.

In een blogpost belooft Microsoft dat, wanneer het een verzoek van een overheid krijgt om gegevens te delen, deze nooit zomaar zou vrijgeven. Waar legaal mogelijk zegt het bedrijf de gegevens op hun servers te beschermen.

Financiële compensatie

Als het bedrijf dan toch genoodzaakt blijkt om klantgegevens vrij te geven op een manier die de GDPR-regelgeving overtreedt, geeft Microsoft aan de klanten in kwestie hiervoor financieel te compenseren.

Met die tweede belofte probeert Microsoft kracht bij te zetten dat het bedrijf alles op alles zet om de gegevens van zijn klanten te beschermen. Met de nieuwe gebruikersvoorwaarden zou het Microsoft geld kosten om klakkeloos gebruikersgegevens weg te geven.

Hoeveel geld er met een eventuele uitgave van gebruikersgegevens gemoeid is, maakt het bedrijf niet bekend. Microsoft noemt het aangescherpte beleid Defending Your Data. De nieuwe voorwaarden zijn per direct van toepassing voor klanten in zowel de publieke als de zakelijke sectors.

GDPR-overtreding

Microsoft had wat in te halen op het gebied van hun databeleid. In 2019 bleek dat enkele contracten die het bedrijf had met instanties binnen de EU niet volledig aan de eisen van de GDPR voldeden. Daarop heeft het bedrijf inmiddels zijn beleid aangepast.