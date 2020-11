Splunk neemt Flowmill over voor meer cloud- en netwerkinzicht

Splunk breidt zijn tooling voor monitoren van infrastructuur en applicaties verder uit met de ovename van Flowmill. De startup Flowmill biedt hiervoor een cloudgebaseerd platform dat bedrijven meer inzicht biedt in hun cloudomgevingen en netwerken.

Met de nu aangekondigde overname wil Splunk het voor bedrijven makkelijker maken om hun netwerkproblemen sneller op te lossen. Vaak is het oplossen van netwerkproblemen een lastige klus omdat het moeilijk is de verschillende datastromen aan de juiste systemen te koppelen die deze datastromen genereren.

Met het cloudgebaseerde Flowmill-platform wordt het opsporen van problemen vooral in cloud- en on-premsie-netwerkomgevingen eenvoudiger. Beheerders kunnen hiermee sneller de bron van bepaald dataverkeer vinden. Dit helpt hen bij het makkelijker oplossen van eventuele problemen.

Functionaliteit Flowmill

Flowmill gebruikt voor het creëren van deze inzichten het eBPF-component van de Linux-kernel. Linux wordt door bedrijven vaak ingezet als het besturingssysteem voor hun netwerk- en/of cloudomgeving. Het eBPF-onderdeel koppelt datapakketten aan de juiste systemen.

Met de eBPF-component van het Flowmill-platform kunnen beheerders code uitrollen in de kernel van het besturingssysteem. Op deze manier verzamelen ze vervolgens low-level data over de werking van de applicaties die op het besturingssysteem draaien. Deze verzamelde data stellen het Flowmill-platform vervolgens in staat om de juiste workloads te identificeren die de netwerkproblemen veroorzaken.

Overige functionaliteit

Naast het identificeren van deze lastige workloads, kunnen bedrijven Flowmill ook inzetten zonder de applicaties of de netwerken die in de gaten moeten worden gehouden hiervoor aan te passen. Dit scheelt veel tijdrovend werk dat met andere tools voor monitoring moet worden uitgevoerd.

Verder helpt het platform bij het terugbrengen van de netwerkkosten in public cloud-omgevingen. Het platform identificeert bijvoorbeeld veel makkelijker applicaties die veel bandbreedte in beslag nemen.

Integratie met eigen producten

Splunk wil Flowmill integreren in zijn bestaande Observability Suite-bundel van producten voor het monitoren van infrastructuur en applicaties. De technologie zorgt er bijvoorbeeld voor dat eBPF-gebaseerde monitoringsfunctionaliteit aan deze bundel wordt toegevoegd.

De overname past bovendien in een reeks van acquisities die Splunk de laatste tijd heeft gedaan. Afgelopen maand werden onder meer applicatiemonitoringsspecialist Plumbr en website performance optimalisatiespecialist Rigor overgenomen. De definitieve overname van Flowmill moet eind januari 2021 zijn beslag krijgen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.