‘Voorlopig geen nieuw dataverdrag tussen EU en VS’

De Verenigde Staten en Europa komen op de korte termijn niet tot een nieuwe overeenkomst die het afgekeurde Privacy Shield moet vervangen. Een dergelijk verdrag zou niet hoog op de prioriteitenlijst van aankomend president Joe Biden staan.

Dit vermoedt Wojciech Wiewiorowski, Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming. “Ik verwacht in de komende weken geen nieuwe oplossing voor Privacy Shield, waarschijnlijk niet eens in de komende maanden. We moeten klaar zijn om het systeem zonder een Privacy Shield-achtige oplossing het nog even te laten uithouden”, vertelt Wiewiorowski tegen Reuters.

Wiewiorowski denkt dat de vertraging voornamelijk aan de kant van Biden zal liggen. De toekomstige Amerikaanse president zou een boel andere prioriteiten hebben zodra hij het Witte Huis betreedt.

Privacy Shield

In 2016 heeft een collectief van meer dan 5000 bedrijven het verdrag voor Privacy Shield ondertekend. Het moest de Safe Harbor Privacy Principles vervangen, een proces waarmee Amerikaanse bedrijven kunnen voldoen aan de Databeschermingsrichtlijn, de voorloper van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Toch besloot het EU-hof dit jaar dat het Privacy Shield niet voldoende voldeed aan de GDPR. De overeenkomst werd daarom per direct nietig verklaard, met als resultaat dat bedrijven onmiddellijk moesten stoppen met het versturen van Europese data naar de VS. De EU en de VS zijn sindsdien in overleg over een opvolger van het verdrag.