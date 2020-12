Tableau versimpelt data preparation met versie 2020.4

Tableau wil met versie 2020.4 het gebruik van datavisualisatie en analytics binnen bedrijven toegankelijker maken. Het breidt hiervoor onder meer de data preparation-mogelijkheden uit.

Release 2020.4 brengt de datavoorbereidingstool Tableau Prep naar Tableau Server en Tableau Online. Dit betekent dat gebruikers, vanuit een simpele webbrowser, hun benodigde gegevens kunnen combineren, vormgeven en opschonen voordat zij er analytics op loslaten. Vervolgens kunnen zij dashboards bouwen voor het analyseren van deze data en deze analyses delen. Doordat dit allemaal vanuit de browser gebeurt, is er geen desktopomgeving meer nodig.

Voor beheerders brengt deze verbetering het voordeel met zich mee dat zij de uitrol en het beheer van het Tableau-platform vanaf een centrale plek kunnen uitvoeren. Zo hoeven zij niet meer updates op iedere individuele desktop of laptop te installeren.

Tableau introduceert in versie 2020.4 ook nog andere nieuwe functionaliteit. Zo zijn er nu meerdere verbeteringen doorgevoerd voor analyses op basis van geografische data. Onder meer zijn nu meerdere datalagen vanuit een enkele databron toegevoegd die over kaarten kunnen worden gelegd en kan er via een interconnectie geospatiale data-tabellen worden gehaald uit Amazon Redshift.

Daarnaast biedt de release nieuwe functionaliteit voor het maken van voorspellende modellen. Hiervoor is nu gereguleerde lineaire regressie en Gaussian procesregressie toegevoegd aan de lijst van te gebruiken voorspellende modellen.

Verder beschikt Tableau 2020.4 over een resource monitoring tool voor het zakelijke open-source besturingssysteem Linux. Dit speciaal voor de Linux-versie van Tableau. Hiermee kunnen klanten voor hun Tableau-omgeving problemen identificeren, zoals trage laadtijden voor data. Ook kunnen zij hiermee fouten en andere zaken extraheren die van invloed zijn op de werking van de tool voor eindgebruikers.

Versie 2020.4 van het Tableau-platform is per direct beschikbaar.

