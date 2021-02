Databricks gaat samenwerking met Google Cloud aan

Databricks heeft aangekondigd dat het bedrijf gaat samenwerken met Google Cloud. Dit moet bijdragen aan de schaalbaarheid en maakt het mogelijk om Databricks in te zetten in een gecontaineriseerde cloudomgeving.

Om met Google Cloud te kunnen samenwerken, heeft Databricks sterke integratie met Google BigQuery aan zijn platform toegevoegd. Dit maakt het voor klanten die hun Databricks-lakehouse al op Google Cloud hebben draaien, eenvoudig om de mogelijkheden uit te breiden, schrijft Databricks in een persbericht.

Het bedrijf noemt een aantal unieke implementaties die mogelijk zijn met de samenwerking met Google Cloud. Zo wordt het mogelijk om de analyticsoplossingen van Google Cloud te gebruiken op de producten van Databricks. Klanten krijgen hiermee AI-gedreven inzichten in data lakes, data warehouses en andere tools van Databricks.

Een ander voordeel is eenvoudige integratie van Databricks met andere Google-oplossingen, zoals data warehouse-oplossing BigQuery, opslag in Google Cloud, BI-oplossing Looker en messaging-dienst Pub/Sub. Verder komt de samenwerking ook de inzet van kunstmatige intelligentie ten goede. Het AI Platform van Google kan eenvoudig worden ingezet op Databricks.

Cruciale mijlpaal

“Bedrijven met een sterke basis in data en analytics zijn goed gepositioneerd voor gezonde groei in het komende decennium”, zegt Thomas Kurian, CEO bij Google Cloud. “We zijn verheugd dat we met Databricks een lakehouse voor AI- en ML-gedreven analytics kunnen leveren op Google Cloud. We helpen organisaties hun bedrijfsvoering te transformeren met de kracht van data, door de capaciteiten van Databricks op het gebied van data-engineering en analytics te combineren met onze ervaring met analytics en gecontaineriseerde applicaties op het internationale en veilige netwerk van Google Cloud.”

“Dit is een cruciale mijlpaal in ons streven om onze klanten flexibiliteit en keuzevrijheid te geven, met een naadloze ervaring op verschillende cloudplatformen”, zegt Ali Ghodsi, CEO en medeoprichter van Databricks. “We zijn verheugd samen te werken met Google Cloud en onze gedeelde visie waar te maken van een vereenvoudigd, open en verenigd dataplatform dat alle use cases voor analytics en AI ondersteunt. Het stelt onze klanten in staat nog sneller te innoveren.”

