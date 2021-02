EU dreigt met boetes bij terugtrekken techgiganten

EU-commissaris Margrethe Vestager gaat onderzoeken of de EU boetes aan techreuzen kan uitdelen wanneer zij zich van de markt terugtrekken. De bedrijven dreigen hiermee na geruchten dat de EU de techgiganten willen laten betalen voor het vertonen van zoekresultaten met delen van nieuwsberichten.

Vestager vraagt zich af of het wel legaal is voor een dominante provider om het stoppen van het leveren van diensten, schrijft Bloomberg. Daarmee hoopt ze een vergelijkbare situatie als die in Australië te voorkomen.

Vergoeding voor tekst in zoekresultaten

De Australische regering besloot eerder dit jaar dat bedrijven als Google en Facebook een vergoeding moeten betalen aan media die voorkomt in hun zoekresultaten. Deze vergoeding zou al van toepassing zijn op een fragment van tekst en een titel. Zowel Google als Facebook gingen actief tegen dit besluit in protest door dergelijke links van hun websites te halen. Google liet geen nieuwsberichten van Australische media meer zien en Facebook liet het in Australië niet meer toe om nieuwsberichten te delen. Dit had een drastisch effect op het aantal bezoekers naar de Australische nieuwssites.

Facebook lijkt inmiddels een deal te hebben gesloten en belooft een dezer dagen de mogelijkheid om nieuwsberichten te delen terug te brengen naar zijn platform. Zowel Facebook als de Australische mediabedrijven hebben geen details over de overeenkomst gedeeld.

EU wil vergelijkbare regels invoeren

Ondanks de ophef in Australië, ziet de Europese Unie een dergelijke regelgeving ook wel zitten. Een coalitie van Europese mediabedrijven heeft de EU verzocht om te onderzoeken of dergelijke wetgeving ook in Europa haalbaar is. Ook Microsoft steunt deze beweging, naar eigen zeggen om de journalistiek te beschermen, maar mogelijk ook omdat het vertrek van Google uit een markt voordelig zou uitpakken voor zijn eigen Bing-zoekmachine.

Om te voorkomen dat dergelijke wetgeving bedrijven als Google aanspoort om zich terug te trekken uit de Europese markt, kijkt de EU daarom naar regels die dit verbieden. Of de techgiganten dit ook daadwerkelijk van plan zijn, is niet duidelijk. De Europese markt is immers een stuk groter dan die van Australië. Bovendien heeft Google al met Franse mediabedrijven een deal ter waarde van 76 miljoen euro gesloten om resultaten van Franse media te mogen vertonen in de zoekresultaten.