Hogeschool Utrecht start opleiding Data Management en BI

De Hogeschool Utrecht heeft bekendgemaakt dat de school vanaf volgend schooljaar met de nieuwe deeltijdopleiding Data Management & Business Intelligence begint. Studenten leren daar vanuit een ‘holistische visie’ naar databeheer kijken.

“Afgestudeerden weten straks precies hoe data strategisch ingezet kunnen worden om oplossingen te realiseren en hoe de data governance ingericht moet worden”, vermeldt de HU in een persbericht. “Studenten leren databronnen opzetten, gebruiken, beheren en verbeteren.”

Groeiende rol van data

Met de nieuwe opleiding wil de Hogeschool Utrecht inspringen op de groeiende rol die data in de maatschappij speelt. Studenten worden opgeleid om bruggenbouwers tussen data, ICT en management te worden. De school refereert naar actuele onderwerpen als de toeslagenaffaire, waarbij gebrek aan transparantie in de gebruikte algoritmes leidden tot kwalijke situaties. De HU claimt met de opleiding te streven naar een ‘datawijze samenleving’.

Samenwerking met Data Management Association

Voor de opzet van de opleiding is de Hogeschool Utrecht een samenwerking aangegaan met de Nederlandse tak van de Data Management Association International (DAMA-I). Hierdoor is de opleiding afgestemd op de zogenaamde Data Management Body of Knowledge (DMBoK)-standaard. De DMBoK is een internationale standaard voor het eenvoudig en goed communiceerbaar omgaan met alle aspecten van data. Door de samenwerking met DAMA hoopt de HU bij te kunnen blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data management en business intelligence.

Kick-off in september

De opleiding Data Management & Business Intelligence gaat in september 2021 van start. Het gaat om een deeltijdopleiding waarbij studenten een keer per twee weken een lesdag volgen en de theorie direct in de praktijk kunnen brengen in hun werkomgeving. De eerste afstudeerders worden in 2024 verwacht. De Hogeschool Utrecht houdt op 8 april 2021 een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Tip: ‘Legacy en kennisgebrek grote belemmeringen voor IT-modernisering’