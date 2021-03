Celonis ziet gouden toekomst voor process mining

Het gaat uitstekend met Celonis, een aanbieder van zogenoemde process mining-diensten en -platforms. Zo goed, dat het verwacht dat process mining, vooral door combinatie met low-code, belangrijker gaat worden voor bedrijven dan RPA. Dit zegt CEO Alexander Rinke van Celonis in gesprek met de Amerikaanse techwebsite Venturebeat.

Process mining is een technologie die bedrijven helpt processen te identificeren voor automatisering. Dit invertarisatieproces speelt zich vaak af voor het RPA-proces waarin alle processen en workflows daadwerkelijk worden geautomatiseerd.

Voordeel van process mining is dat bedrijven hiermee een beter overzicht krijgen van alle zakelijke processen. Dit geeft hen de kans deze eerst beter te begrijpen en te optimaliseren, voordat zij, bijvoorbeeld via RPA, alle processen digitaliseren en automatiseren.

Besparingen met process mining

In het interview geeft CEO Alexander Rinke aan dat met process mining bedrijven een soort ‘kaart’ maken van alle zakelijke processen en zo de spreekwoordelijke ‘pot met goud’ kunnen vinden die in al deze processen verborgen ligt. Dit leidt dan uiteindelijk weer tot interessante besparingen.

Concreet wordt de process mining ‘engine’ in de core van de zakelijke ERP- en CRM-applicaties geplaatst, denk aan SAP, Oracle of Salesforce. Deze applicaties kunnen dan voor de analytics zo worden ‘gefinetuned’ dat de benodigde zakelijke informatie na verloop van tijd opduikt. Bijvoorbeeld waarom er geen winst wordt gemaakt op bepaalde orders. Hiermee kunnen de zakelijke specialisten aan de slag en verbeteringen doorvoeren, al dan niet door het automatiseren van de processen.

Inmiddels zouden belangrijke aanbieders van RPA-platforms en -tools, zoals UiPath, Automation Anywhere, and Blue Prism, ook al veel interesse in process mining tonen. Celonis is op dit laatste gebeid met een marktaandeel van 60 procent wel marktleider.

Toekomstige technologie

Voor de toekomst ziet de CEO van Celonis nog meer mogelijkheden weggelegd en geeft aan dat process mining straks RPA zal overvleugelen. Vooral de combinatie tussen low-code en process mining moet hieraan bijdrage. Deze gecombineerde technologie biedt volgens Alexander Rinke vooral mogelijkheden om de toegangspoort voor AI en automatisering te vormen. De gecombineerde technologie werkt volgens hem veel efficiënter dan traditionele RPA-methoden omdat er minder overhead is voor de user interface. Process mining kan volgens de CEO ook worden ingezet om zonder automatisering processen met elkaar te combineren en anderszins te stroomlijnen.

Flinke investeringen in low-code en process mining

Rinke zet inmiddels stevig in op het combineren van process mining en low code met de overname van het low-codeplatform Integromat, zoals we eind vorig jaar al opmerkten. De technologie van dit platform wordt nu met die van Celonis gecombineerd om een zogenoemd Execution Management System te bouwen voor het automatisch ontdekken, prioriteren en implementeren van zakelijke automatisering.

Daarnaast daagt CEO Alexander Rinke bedrijven met een omzet tot 2 miljard dollar uit met behulp van de Celonis process mining-oplossingen jaarlijks 10 miljoen dollar te besparen. Als dit niet lukt, doneert Celonis een bedrag van 100.000 dollar aan een goed doel naar keuze van het betreffende bedrijf. Al 80 bedrijven zouden interesse hebben.

