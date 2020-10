Celonis koopt automatiseringsplatform Integromat

Procesautomatisering met behulp van Celonis moet binnenkort een stuk efficiënter gaan. Het heeft namelijk Integromat gekocht, een bedrijf uit Tsjechië gespecialiseerd in automatisering. De technologie van Integromat wordt al gebruikt in het platform van Celonis, maar nu wordt het hele bedrijf dus van Celonis.

Celonis specialiseert zich in proces mining, waarmee klanten hun processen kunnen analyseren en stroomlijnen. Integromat moet gaan helpen bij het verder automatiseren van de oplossing.

Exacte financiële details over de overname zijn niet gecommuniceerd, maar Celonis-CEO Alexander Rinke geeft wel aan dat het bedrijf voor meer dan 100 miljoen dollar is gekocht. De deal is ook al rond, dus Integromat wordt echt van Celonis.

Integromat

Rinke stelt: “Integromat ontwikkelt echt wat in mijn ogen een disruptive benadering van automatisering is. Erg belangrijk voor ons, omdat we ons product willen uitbreiden. We waren in de eerste plaats een process mining-tool gericht op het naar boven halen van de inzichten over hoe processen vandaag worden uitgevoerd.”

“Dat hopen we nu te evolueren naar wat we een execution management system noemen, dat helpt klanten voortdurend om de uitvoering van de belangrijkste processen te optimaliseren,” aldus Rinke.

Celonis

Hij ziet graag een laag bovenop de belangrijkste laag van de operatie. “Zo begrijp je allereerst wat er aan de hand is, je meet de capaciteit waarmee organisaties vandaag de dag uitvoeren, meet waar de grootste hiaten zitten en waar de capaciteit vastzit, en ontketent vervolgens ook die automatisering. Dit is een belangrijk stuk, want als je dat onderzoekt, wil je idealiter zoveel mogelijk automatiseren.”

Hoewel alle 60 medewerkers van Integromat meeverhuizen naar Celonis, is het wel zo dat het product van Integromat opgaat in het platform van Celonis. Celonis bestaat sinds 2011 en heeft al meer dan 364 miljoen dollar opgehaald aan investeringen.

