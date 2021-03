Investeerders willen aandelen van Cohesity-personeel overnemen

Investeerders hebben een bod gedaan op de aandelen die het personeel van datamanagement- en storagespecialist Cohesity in handen hebben. Hierdoor neemt de waarde van Cohesity flink toe naar een totaal van maar liefst 3.7 miljard dollar.

De investeerders, waaronder Steadfast Capital Ventures, DFJ Growth, Foundation Capital, Wing Venture Capita, willen in totaal voor 145 miljoen dollar aandelen kopen van Cohesity-personeel. Door deze stap neemt de waarde van de datamanagement- en storagespecialist toe naar een totaal van 3.7 miljard dollar. Dit is 1.2 miljard dollar meer dan Cohesity had verwacht.

SaaS-aanbod stimuleert interesse investeerders

De belangrijkste reden dat investeerders nu meer interesse in de storagespecialist tonen, is dat Cohesity zijn producten voor dataprotectie en datamanagement voor on-premise-omgevingen steeds meer via de cloud aanbiedt. Eind vorig jaar meldden we al dat de datamangement- en storagespecialist zijn DataProduct dataprotectie-oplossing als een beheerde cloudgebaseerde dienst is gaan leveren. Ook is recent een samenwerkingsverband met AWS aangegaan. Binnenkort zullen ook meer producten en oplossingen van Cohesity via SaaS worden aangeboden.

Jaaromzet ook flink toegenomen

Naast de aankondiging over de aandelenaankoop, maakte Cohesity ook bekend dat in het afgelopen jaar 2020 meer omzet is behaald dan ooit. De omzet in 2020 is, in vergelijking met 2019, met bijna 90 procent toegenomen. Het aantal klanten dat minimaal 5 miljoen dollar aan producten van de datamanagement- en storagespecialist verdrievoudigde zelfs. De terugkerende omzet nam in 2020 met 30 procent toe.

Tip: Cohesity haalt 250 miljoen dollar aan investeringen op