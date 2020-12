Cohesity levert dataprotectie en disaster recovery als SaaS-dienst

Cohesity heeft zijn dataprotectiesoftware via SaaS beschikbaar gemaakt. Hiermee wil het bedrijf zijn oplossingen voor meer organisaties beschikbaar maken. Ook Cohesity SiteContinuity komt als SaaS-oplossing beschikbaar.

Concreet komt de dataprotectiesoftware nu op de markt als de SaaS-oplossing Cohesity DataProtect delivered as a Service. Dit is een eerste oplossing die binnen zijn eerder dit jaar aangekondigde Data Management as a Service-dienst via AWS beschikbaar komt.

Functionaliteit

De SaaS-oplossing biedt klanten een complete all-in-one oplossing voor dataprotectie. Data in on-premise datacenters en (multi)cloudomgevingen wordt met backup en dataprotectie beschermd.

Volgens Cohesity helpt de SaaS-oplossing klanten hun energie in andere zaken te steken, omdat de SaaS-oplossing het beheer van de complete datainfrastructuur ontzorgt. Daarnaast helpt de SaaS-oplossing klanten met het meer efficiënt gebruiken van de beschikbare bandbreedte om backup- en data recovery-processen te versnellen. Tijdens deze processen worden alleen de data blocks overgezet die zijn veranderd.

Verder ondersteunt Cohesity DataProtect delivered as a Service verschillende workloads als VMware en NAS file data. Ook moeten binnenkort Microsoft 365 en verschillende zakelijke databases worden ondersteund.

Cohesity SiteContinuity delivered as a Service

Naast de introductie van Cohesity DataProtect delivered as a Service, komt ook de Cohesity-oplossing Cohesity SiteContinuity delivered as a Service als SaaS-dienst beschikbaar. Deze oplossing maakt geautomatiseerde disaster recovery en failover naar een cloudomgeving mogelijk voor de belangrijke applicaties en data van klanten. Hierdoor kunnen klanten besparen op infrastructuur door naar clouddiensten over te stappen. Hierdoor hoeven zij bijvoorbeeld geen tweede datacenters meer in stand te houden voor backup en disaster recovery. Deze dienst is nu in preview en komt volgens Cohesity begin 2021 algemeen beschikbaar.

