IBM wil AI-beslissingen nog betrouwbaarder maken

IBM heeft onlangs zijn IBM Watson AI-portfolio enkele updates gegeven die de oplossingen en toepassingen nog betrouwbaarder moeten maken. Klanten zouden zich hiermee in hun zakelijke beslissingen nog meer door AI kunnen laten leiden.

Big Blue zet flink in om bedrijven het gebruik van AI en machine learning makkelijker te maken. Vooral om hen te helpen om op basis van deze technologie de juiste en meest accurate beslissingen te nemen.

Met de nu uitgebrachte updates voor het IBM Watson-portfolio wil het bedrijf klanten helpen om AI-gebaseerde beslissingen nog accurater te maken, risico’s te vermijden en te beantwoorden aan de verschillende privacy- en compliance-vereisten. Dit alles ziet IBM als belemmeringen voor het gebruik van data en AI voor zakelijke beslissingen.

Binnen de update van het portfolio krijgt IBM Watson Studio nu ‘federated’ leermogelijkheden. Nu nog in preview moet deze functionaliteit bedrijven helpen bij het trainen van AI-modellen op databronnen die eerst aparte silo-omgevingen waren. Deze silo’s bestonden vanwege de kans dat data niet konden of mochten worden verplaatst uit data-privacyoverwegingen, geheimstatus, compliance-regelgeving of simpelweg vanwege de grote hoeveelheid.

In bèta is aan IBM Watson Studio ondersteuning voor ‘time series’-mogelijkheden toegevoegd. Dit moet helpen de uitdagingen voor het automatiseren, analyseren en voorspellen van time series data op te lossen. Dit soort data worden vaak tegengekomen in bedrijfssectoren als de financiële dienstverlening, de maakindustrie en de winkelsector. Time Series on Watson Studio moet deze grote datasets, zoals bijvoorbeeld logs van telefoongesprekken, weergegevens, reistijden en winkelverkopen meer accuraat maken.

Privacy-functionaliteit

De oplossing IBM OpenPages with Watson krijgt nu de beschikking over een Data Privacy Management-module voor het kunnen afhandelen van vraagstukken voor data privacy. Door IBM OpenPages nu met de Watson Knowledge Catalog te integreren, zijn bedrijven in staat in realtime inzicht te krijgen in hoe privé data binnen de hele organisatie worden gebruikt.

Betere statistische verantwoording

Verder krijgt BM Planning Analytics with Watson een nieuwe pagina met statistische gegevens. Dit moet uiteindelijk meer transparante en makkelijk te begrijpen feiten opleveren over hoe een voorspelling voor de toekomst is gegenereerd. Dit kan vooral helpen voor zaken als financiële vooruitzichten, verkoopvooruitzichten en het plannen van de leveringen. Deze laatste functionaliteit komt in de tweede helft van dit jaar beschikbaar.