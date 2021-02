‘IBM wil Watson Health-tak verkopen’

IBM zou van plan zijn om de Watson Health-tak te verkopen. IBM zou zich meer willen stroomlijnen en de tak niet winstgevend genoeg meer vinden.

Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van contacten in de industrie. IBM zou zich sterker willen focussen op de wereld van cloud computing en onderdelen die daar minder mee te maken hebben, loslaten.

AI in de gezondheidsindustrie

Watson Health is actief in de wereld van gezondheid. Het helpt bedrijven in de gezondheidsindustrie met technieken als kunstmatige intelligentie om hun data te beheren. Watson Health bestaat uit onderdelen als Merge Healthcare, die analyses maakt van mammogrammen en MRI’s, Phytel, die helpt met de communicatie met patiënten en Truven Health Analytics, die gezondheidsdata analyseert.

Niet winstgevend

Momenteel heeft Watson Health een omzet van ongeveer 1 miljard dollar (823 miljoen euro), maar volgens de bronnen van The Wall Street Journal is het bedrijf daarmee niet winstgevend. Hoeveel IBM ermee op kan halen als het daadwerkelijk tot verkoop overgaat, is niet duidelijk. Ook aan wie IBM het bedrijf mogelijk zou willen verkopen, wordt aan de verbeelding overgelaten. Mogelijk kijkt het naar losse investeringsbedrijven of andere spelers in de industrie. Een andere tactiek is om Watson Health naar de beurs te brengen.

Nieuwe richting

Het afsplitsen van Watson Health is vermoedelijk het gedachtekind van Arvind Krishna, die onlangs de rol van CEO van IBM op zich nam. IBM maakte afgelopen herfst bekend dat het een deel van zijn IT-services zou afsplitsen om kosten te besparen. Vermoedelijk heeft Krishna een vergelijkbare visie voor Watson Health.

Watson

IBM gebruikt zijn AI-technieken voor verschillende zaken. De Watson-naam, naar IBM-zakenman Thomas J. Watson en zijn gelijknamige zoon, wordt vooral gebruikt voor algoritmen die in staat zijn om menselijke spraak te begrijpen. Deze technieken worden bijvoorbeeld ingezet voor chatbots of live vertalingen van videogesprekken. IBM gebruikt de Watson-naam echter ook voor andere takken waarbij AI van toepassing is.

