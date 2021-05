ThoughtSpot komt met low-code platform Everywhere

ThoughtSpot introduceert ThoughtSpot Everywhere. Dit low-code platform belooft het maken van data-apps te vereenvoudigen. Het moet leiden tot nieuwe mogelijkheden om data rechtstreeks binnen tools te gebruiken.

“Eindgebruikers kunnen verder gaan dan de traditionele, statische dashboards die worden aangeboden door andere embedded analytics-oplossingen”, legt de analytics-leverancier uit. ThoughtSpot geeft aan dat gebruikers van het platform data kunnen verkennen door er visualisaties van te krijgen. Het doelt hiermee op de manier waarop het Business Intelligence aanpakt: met eenvoudige zoekopdrachten worden vragen beantwoord zonder daar vooraf samengestelde rapporten en dashboards voor te gebruiken.

Gebruikservaring

Het low-code platform is beschikbaar voor developers en productontwikkelaars. Door het platform hoeft er minder tijd besteed te worden aan het bouwen en onderhouden van analyses. “Alles kan worden uitgeprobeerd in de nieuwe ontwikkelaar-sandbox, die een stapsgewijze handleiding biedt voor het gebruik van ThoughtSpot Everywhere”, aldus het bedrijf.

De inzichten kunnen worden gebruikt om bedrijfsprocessen te automatiseren. Met API’s kunnen inzichten uit de ene applicatie, aangepaste acties in een andere applicatie activeren. Dit om het inzicht-tot-actieproces te automatiseren. Volgens ThoughtSpot kan hierdoor het gebruik van data opgeschaald worden, om bedrijfsprocessen in de gehele organisatie aan te sturen met data.

ThoughtSpot geeft verder aan dat het volledige platform as a service beschikbaar is. Klanten kunnen ook specifieke functionaliteiten (Search, Monitor, Actions, Auto-Analysis en Dashboards) gebruiken. Met Monitor biedt ThoughtSpot bijvoorbeeld de mogelijkheid om KPI’s en datasets te volgen, waarbij gebruikers automatische notificaties krijgen bij wijzigingen. Actions is op zijn beurt een feature om data-apps te verbinden met andere apps en workflows, zodat automatisch acties en processen geactiveerd worden.

Naast het nieuwe low-code platform, is ThoughtSpot ook in het nieuws met de overname van Diyotta. Dankzij deze overname krijgt de analytics-leverancier data-integratie technologie in handen.

