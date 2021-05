ThoughtSpot trekt integratietechnologie Diyotta aan

ThoughtSpot heeft overeenstemming bereikt over de overname van Diyotta. Hiermee krijgt de analytics-leverancier een specialist in data-integratie in handen.

ThoughtSpot ziet dat er veel innovaties in de datamarkt zijn. Bedrijven zijn hierdoor op zoek naar mogelijkheden om een oplossing op maat te maken, door de beste oplossingen uit de industrie te combineren. De analytics cloud van het bedrijf belooft een platform te bieden om met het ecosysteem overweg te kunnen. “Bedrijven kunnen een stack van oplossingen maken die het beste past bij hun bedrijfsvoering, en vervolgens alle medewerkers, klanten en partners toegang geven en de vruchten laten plukken van die investering middels een eenvoudig, open en actiegericht analytics-platform”, aldus ThoughtSpot.

Integratiemogelijkheden

Door Diyotta over te nemen moet de ontwikkeling van het ecosysteem voor de analytics cloud versnellen. Het analytics-platform kan gekoppeld en geïntegreerd worden met meer oplossingen.

De integratiemogelijkheden zijn onder meer te gebruiken voor ThoughtSpot Everywhere, dat gelijktijdig geïntroduceerd met de overname wordt. Met deze low-codeomgeving kunnen bedrijven interactieve data-apps bouwen en de analytics-oplossingen van ThoughtSpot embedden in SaaS-oplossingen. Daarnaast spreekt ThoughtSpot over vergaande integraties met data science-leveranciers en toegang tot databronnen uit data warehouses als Snowflake, Amazon Redshift en Google BigQuery.

Plannen

Veel van de Diyotta-medewerkers zullen onderdeel gaan uitmaken van het Research and Development-team van ThoughtSpot. Dit team van de analytics-leverancier groeit wereldwijd naar eigen zeggen met meer dan 25 procent, door meer dan 60 nieuwe collega’s te verwelkomen.

In de persaankondiging noemt ThoughtSpot geen overnamebedrag.

