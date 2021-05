SignOn komt met online leeromgeving voor Power BI-trainingen

SignOn heeft een nieuwe leeromgeving gebouwd voor trainingen in Microsoft Power BI. De leeromgeving maakt een hybride leervorm mogelijk voor lessen in klassikale en digitale omgevingen.

SignOn is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in het aanbieden van cursussen en trainingen. De cursussen zijn gericht op verscheidene digitale tools, waaronder Power BI, maar ook andere Microsoft-tools en tools van bedrijven als Citrix, Cisco en Adobe.

Blended Learning

Om meer rendement te halen uit de trainingen, heeft SignOn de zogenaamde Blended Learning-lesmethode ontwikkeld. Daarmee kunnen cursisten ten alle tijde het lesmateriaal online terugvinden. Dit lesmateriaal bevat onder andere extra oefeningen, informatie en nazorg, ontwikkeld door onderwijsdeskundigen, trainers en cursisten. Dit alles is ter aanvulling op de klassikale trainingen die fysiek en online gevolgd kunnen worden.

Cursisten krijgen een account waarmee ze een jaar lang gratis toegang hebben tot de digitale leeromgeving van SignOn. Op die omgeving zijn verschillende praktische tools beschikbaar, zoals een handleiding voor het installeren van de software voor de cursus, een introductievideo, het nieuwste cursusmateriaal, oefeningen en een uitnodiging voor een gratis bij te wonen webinar. Ook deelt SignOn elke maand een video met nieuwe tips en kan het bedrijf tot een jaar na afloop van de cursus bereikt worden voor vragen.

Meer waarde voor je geld

Met Blended Learning hoopt SignOn zijn klanten meer waarde voor hun geld te bieden. “Wij bieden cursisten een unieke ‘earning journey, die je leerresultaat nog meer verhoogt”, aldus Kinsbergen. Bovendien moet de leeromgeving ervoor zorgen dat cursisten beter voorbereid op hun eerste lesdag aankomen, aangezien ze al door de eerste stappen heen zijn geleid. Cursisten kunnen ook een enquête invullen, waarmee trainers alvast een beeld van het niveau van de cursisten kunnen krijgen en daarop in kunnen spelen.

Toekomstige uitbreidingen naar andere cursussen

Voor nu is de Blended Learning-methode alleen nog beschikbaar voor Power BI Basis. SignOn heeft echter plannen om de methode binnenkort ook voor andere Power BI-cursussen beschikbaar te maken en wil het later ook toepassen op andere cursussen. “Het nieuwe leerplatform is van toegevoegde waarde voor alle technologieën waar de ontwikkelingen razendsnel gaan”, aldus Eveline Kinsbergen, woordvoerder van SignOn. Meer informatie over Blended Learning is te vinden op de website van SignOn.

