Microsoft brengt meerdere oplossingen voor databases, analytics en governance samen in een nieuw overkoepelend platform. Het nu geïntroduceerde Intelligent Data Platform moet bedrijven helpen makkelijker waarde uit data te halen.

Het Microsoft Intelligent Data Platform is volgens de techgigant een allesomvattend ecosysteem van oplossingen voor het integreren en beheren van data uit diverse omgevingen. Het platform moet bedrijven helpen zich meer te richten op het halen van waarde uit deze data, in plaats van constant bezig te zijn met integratie- en beheerprocessen

Suite van oplossingen

Het cloudgebaseerde platform brengt alle bestaande data intelligence-, analytics- en governance-oplossingen bij elkaar. Hierdoor vormt het platform een suite van oplossingen. Producten die in het Intelligent Data Platform worden verenigd zijn onder meer Azure Synapse Link for SQL en Azure Synapse Analytics. Ook database-oplossingen als SQL Server 2022, Azure SQL, Azure Database for MySQL en Cosmos DB vallen onder de paraplu.

Overige platformonderdelen

Andere onderdelen zijn Azure Data Factory en Azure Data Explorer. Ook de onlangs geïntroduceerde ‘datamart’-functionaliteit voor Power BI vormt een onderdeel van het platform. Daarnaast is de Business Critical tier van Azure Arc-enabled SQL Managed Instance beschikbaar. Voor de nodige kunstmatige intelligentie werd Azure Machine Learning toegevoegd. Tot slot valt ook Dynamic Lineage for Azure SQL Databases van Microsoft Purview onder het platform.

Het Microsoft Intelligent Data Platform is per direct beschikbaar.

