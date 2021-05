Qlik Sense Mobile for SaaS-update brengt BI naar mobiele platformen

Qlik heeft zijn cloudgebaseerde data-analyticsplatform een upgrade gegeven. De nu geïntroduceerde Qlik Sense Mobile for SaaS moet klanten helpen ook mobiel de beste analytics-ervaring te krijgen.

Data-analytics en -integratiespecialist Qlik is druk bezig zijn cloudgebaseerde platform van upgrades te voorzien. Met deze upgrades moeten klanten beter de ‘active intelligence’-capaciteiten van het platform benutten, zogenoemde analytic data pipelines leveren en meer inzicht krijgen op basis van realtime verwerkte en geleverde informatie.

Mobiele applicatie

De nu uitgebrachte oplossing Qlik Sense Mobile for SaaS is een eerste van vier aangekondigde verbeteringen. Concreet is dit een mobiele applicatie voor iOS en Android die klanten ook mobiel een complete ervaring van het cloudgebaseerde data analytics- en integratieplatform moet bieden. De applicatie maakt onder meer navigatie op het platform mogelijk. Door de ingebouwde Qlik Associative Engine is het verkennen van data op een interactieve wijze mogelijk. Hierdoor kunnen mobiele medewerkers altijd antwoorden vinden op onverwachte vragen en in iedere omgeving. Ook biedt de mobiele applicatie push-notificaties van belangrijke wijzigingen in de data. Hierdoor kunnen gebruikers alerter reageren op de veranderingen.

Overige aangekondigde verbeteringen

Naast de mobiele applicatie, wil Qlik dit kwartaal nog een drietal extra oplossingen aan zijn platform toevoegen. Met de communicatietool Collaborative Notes kunnen teamleden op afstand samenwerken in een heel analyseproces. Van de eerste data sourcing tot aan het dashboard-ontwerp, de insight delivery en de uitvoering van het hele data-analyseproces. Dit met behulp van onder andere snapshots, het toevoegen van ‘narratieve context en het opzetten van discussies rondom de te analyseren data.

De komende Hybrid Data Delivery-functionaliteit moet het mogelijk maken realtime data pipelines voor analytics op te zetten. Deze functionaliteit is een eerste van een serie voor nieuwe Qlik Cloud Data Serices. De mogelijkheden moeten zorgen voor het creëren en beheren van automatisch up te daten datasets. Deze updates moeten in near realtime plaatsvinden zodra de databronnen wijzigen. Deze functionaliteit moet onder andere de uitrol van Active BI en Qlik Sense SaaS ondersteunen.

Verder moet Self-Service Reporting ervoor gaan zorgen dat gebruikers straks makkelijker de aflevering van charts of sheets in PDF-formaat via email kunnen plannen en verspreiden. Hiermee worden de rapportagemogelijkheden van het Qlik data analytics en -integratieplatform verbeterd.

