Snowflake, Salesforce en Dell investeren in startup Alation

Dell Technologies, Salesforce en Snowflake zijn zeer geïnteresseerd in de datamangement startup Alation. Dit blijkt uit een recente investeringsronde waarbij de techbedrijven een duit in het zakje deden. Alation is nu door een investering van 110 miljoen dollar (zo’n 90 miljoen euro) meer dan 1,2 miljard dollar waard.

Alation biedt een zogenoemde data catalog waarmee analisten geheel automatisch informatie uit verschillende systemen op een enkele plaats kunnen samenbrengen. Hierdoor hoeven zij het zoeken naar en het samenvoegen van de informatie op de systemen niet meer handmatig uit te voeren. Dit bespaart veel tijd en dataspecialisten kunnen daardoor dataprojecten veel sneller opstarten en uitvoeren. De technologie van Alation is vergelijkbaar met bijvoorbeeld PageRank van Google.

Meer inzicht in data en applicaties

Naast het vinden en samenvoegen van data, zorgt de oplossing van Alation ook voor meer inzicht, door het stellen van standaard database-zoekvragen via een ingebouwde SQL-editor. Ook laat de oplossing zien welke collega’s ervaring hebben met dezelfde data, zodat analisten makkelijker hulp kunnen vragen bij hun werk. Andere functies zijn onder meer het bieden van meer inzicht in de workloads van afzonderlijke applicaties en hoe deze applicaties worden gebruikt. Deze laatste functionaliteit komt volgens Alation vooral van pas bij datamigraties van on-premisesomgevingen naar hybrid en public cloudomgevingen.

Interesse van grote techbedrijven

Deze diverse mogelijkheden van de tooling van Alation is dus ook de grote techbedrijven niet ontgaan. Uit de recente investeringsronde blijkt dat de investeringsafdelingen van Dell Technologies en Salesforce, onder leiding van de private investeerder Riverwood Capital, opnieuw in de datamangementspecialist investeerden. Deze keer investeerde ook Snowflake mee. Alation maakte recent ook een nieuwe samenwerking met Snowflake bekend.

Unicorn-status

De laatste investeringsronde leverde Alation 110 miljoen dollar (bijna 91 miljoen euro) op. In een eerdere ronde wist het bedrijf ook al 100 miljoen dollar op te halen. Met deze investeringsronde bereikte de datamanagementspecialist duidelijk de zogenoemde ‘unicorn’ status. De waarde van Alation wordt nu op 1,2 miljard dollar (ongeveer 991 miljoen euro) geschat.

