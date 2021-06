ThoughtSpot ondersteunt Snowflake Snowpark

ThoughtSpot laat weten de nieuwe ontwikkelomgeving Snowflake Snowpark te ondersteunen. Met ThoughtSpot for Snowpark kunnen bedrijven AI-toepassingen sneller in productie brengen.

Snowflake houdt momenteel zijn virtuele Summit-event. Tijdens het event krijgt Snowpark veel aandacht, want de introductie van de ontwikkelomgeving staat voor de deur. Hiermee zijn data-applicaties te ontwikkelen in de favoriete programmeertaal van de developer. Data kan worden verwerkt of getransformeerd door middel van eigen functies. Bedrijven kunnen met hun ontwikkel- en datateams gebruikmaken van Snowflake. De wereld van data- en cloudapplicaties komt hiermee meer samen. De applicaties, maar ook custom queries, kunnen via de Data Marketplace beschikbaar worden gesteld.

Tip: Snowflake-CEO Slootman spreekt over industriefocus en groei

Mogelijkheden

Data engineers, data scientists en ontwikkelaars kunnen het Snowflake-platform dus gebruiken in combinatie met ThoughtSpot. Deze partij biedt een simpele interface, vergelijkbaar met Google, waarin vragen gesteld worden, om op basis van data antwoord te krijgen. Het bedrijf laat weten dat professionals “nu ook ThoughtSpot kunnen gebruiken om voorspellingen, modellen en data toegankelijk te maken voor iedere zakelijke gebruiker dankzij het gemak van search en AI.”

De ondersteuning voor andere talen en ML-runtimes moet de kracht van AI in handen leggen van zakelijke gebruikers en decision makers. Zo kunnen zij beter op basis van data beslissingen nemen en een hogere return on investment (ROI) op AI-investeringen halen.

Ook moet de samenwerking resulteren in wat men “efficiënte data-to-decision pijplijnen” noemt. Hiermee doelt het op het met Snowpark vereenvoudigen van het bouwen van data pipelines die vertrouwde constructies en data libraries van derden gebruiken. ThoughtSpot biedt hierbij de business user de mogelijkheid om met de pipelines aan de slag te gaan, zodat alle werknemers eenvoudig van data naar beslissingen kunnen gaan.

Product managers kunnen tevens met ThoughtSpot Everywhere interactieve en slimme data-apps bouwen, testen en in gebruik nemen. Met Snowpark kunnen analytics-mogelijkheden in hun producten integreren.

Snowflake en ThoughtSpot werken al langere tijd samen. Het resulteerde eerder in gezamenlijke productinnovaties en een investering van Snowflake in ThoughtSpot.

Tip: Een geoliede datamachine? ‘ThoughtSpot en Snowflake goede combinatie’