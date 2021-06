Snowflake-CEO Slootman spreekt over industriefocus en groei

Deze week spraken we met de CEO van Snowflake, Frank Slootman, over de laatste ontwikkelingen en de toekomstplannen. Snowflake positioneert zichzelf nu al enige tijd als een Cloud Data Platform, in tegenstelling tot een data warehouse. De focus van Slootman ligt nu volledig op het uitbouwen van dat dataplatform en op groei middels focus op verschillende industrieën.

De Snowflake Data Cloud is volgens Slootman erg goed ontvangen door klanten. Het platform zorgt ervoor dat Snowflake enorm hard groeit en dat klanten eenvoudig kunnen instappen. Het maakt ook niet uit in welke cloud de klant zijn data heeft opgeslagen, want Snowflake is in alle grote clouds beschikbaar. Waarbij het renderen en visualiseren van data in real-time kan gebeuren.

Uitdaging voor bedrijven blijft de verschillende data silo’s

Slootman laat weten dat de uitdagingen voor klanten niet echt veranderen. Bedrijven met legacy systemen hebben te maken met data silo’s, of het nu gaat om CRM, ERP of Property Management Systems. De data zit verstopt in die applicaties. Om waarde te halen uit die data moet de data worden samengebracht in het Snowflake Cloud Data Platform. Het platform is enorm schaalbaar, waardoor het ook overweg kan met enorme datasets zoals die van ERP- en CRM-leveranciers. Of het nou gaat om Oracle, SAP of Salesforce.

De uitdaging van data silo’s is volgens Slootman ook niet iets wat enkel geldt voor legacy oplossingen. Ook vandaag de dag hanteren veel bedrijven een hybrid- of multicloudstrategie, waardoor data in verschillende clouds wordt opgeslagen. Hierdoor blijven bedrijven met silo’s zitten.

Wel bieden datasets in cloudoplossingen vaak meer mogelijkheden. In veel gevallen zijn real-time koppelingen mogelijk, waardoor niet alle data hoeft te worden ingebracht of gevirtualiseerd in Snowflake. De data kan middels real-time koppelingen worden gebruikt in het Snowflake Cloud Data Platform.

Industriefocus maakt elke Data Cloud anders

Volgens Slootman ziet de Data Cloud er voor elke industrie anders uit. Elke industrie heeft zijn eigen datasets die definiëren wat er belangrijk is in die industrie. CRM-data is weliswaar universeel maar daarmee houdt het ook wel op. Er is overigens maar één Data Cloud. Het is niet zo dat Snowflake verschillende Data Clouds heeft opgezet per industrie. Hiermee doelt hij echt op de data waarmee gewerkt wordt door klanten binnen een bepaalde industrie.

De grootste industrie waarin Snowflake actief is, is de media. Dit komt volgens Slootman doordat de media-industrie uiteindelijk gericht is op de consument. Grote mediabedrijven willen hun bezoekers zo gericht mogelijk targetten middels advertenties, zodat het effect groot is en de inkomsten kunnen worden gemaximaliseerd. Dit was iets wat voorheen enkel was weggelegd voor partijen als Google en Facebook. Door Snowflake effectief in te zetten en de juiste datastromen te combineren stelt Snowflake grote uitgevers in staat om te concurreren met de grote advertentie exchanges.

Snowflake is ook aan het bekijken hoe de verschillende industrieën van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld of bepaalde datasets of applicaties bruikbaar zijn voor andere industrieën.

Snowflake zet grote stappen met marketplace

Met de overgang in strategie van data warehouse naar het Snowflake Cloud Data Platform heeft ook de Snowflake Data Marketplace een grote rol gekregen. Hierin kunnen bedrijven meer dan 500 datasets vinden die in realtime zijn te gebruiken in combinatie met hun eigen data. Dit heeft gezorgd voor een flinke groei bij Snowflake. Bedrijven kunnen nu nog effectiever data-analyses doen door hun data te verrijken met beschikbare datasets uit de marketplace.

Bedrijven die datasets delen via de marketplace kunnen hier ook goed aan verdienen, want als een bedrijf eenmaal zo’n dataset heeft toegepast is de kans groot dat hij die zal blijven gebruiken.

Snowflake als platform voor data privacy, beveiliging en compliance

Bedrijven die veel met data werken moeten vaak ook data delen met partners en klanten. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Men wil niet dat de data in verkeerde handen valt, of dat de GDPR-wetgeving wordt overtreden. De privacy van klanten en bedrijven moet dus worden gewaarborgd. Voordat datasets worden gedeeld, moeten die eerst worden geanonimiseerd. Dit brengt een hoop werk met zich mee. Het overzicht welke datasets zijn gedeeld, gaat hierdoor snel verloren.

Snowflake komt binnenkort met een tool waarmee datasets automatisch kunnen worden geanonimiseerd. Ook kunnen bedrijven hun datasets nu al delen met andere Snowflake-klanten via het Cloud Data Platform. Hier wordt al met grote regelmaat gebruik van gemaakt, maar volgens Slootman was het anonimiseren nog een struikelblok. Snowflake wil dit met een nieuwe tool gaan oplossen, zodat bedrijven zonder zorgen hun data kunnen delen. De PII (persoonlijk identificeerbare data) wordt er dan automatisch in real-time uitgehaald.

Dit zal ook zorgen voor een enorme drempelverlaging, waardoor bedrijven sneller bereid zullen zijn om data te delen. Dat zal weer zorgen voor meer en betere datasets, waarmee betere analyses mogelijk zijn. Tot slot kunnen bedrijven overzicht behouden, want via het control plane van Snowflake kunnen bedrijven exact zien welke datasets ze met wie delen. Ook kunnen ze die rechten per direct intrekken. Hierdoor is de compliance veel beter geregeld.

Snowpark: data-applicaties in eigen programmeertaal

Tot slot kon Slootman toelichten dat de introductie van Snowpark voor de deur staat. Hiermee krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om data-applicaties te ontwikkelen in hun eigen favoriete programmeertaal. Daarmee kan data worden verwerkt of getransformeerd middels eigen functies. Hierdoor kunnen bedrijven met hun bestaande ontwikkel- en datateams gebruikmaken van Snowflake. Het brengt de wereld van data- en cloudapplicaties wat meer samen. De bedoeling is dat deze applicaties, maar ook custom queries, uiteindelijk via een marketplace beschikbaar gaan komen.

Performance en kosten verbetering

Tot slot werd in een Snowflake presentatie stilgestaan bij de verbeteringen in de prestaties van het Snowflake Cloud Data Platform en het feit dat de kosten zijn gedaald. Volgens Snowflake zijn er de nodige innovaties doorgevoerd waardoor het platform beter presteert en efficiënter werkt. Ook zijn de kosten tot wel 30 procent gedaald voor het opslaan van data.

Al met al lijkt Snowflake nog steeds de wind in de zeilen te hebben en zal de groeit voorlopig nog wel even aanhouden. De vraag is of Snowflake kan blijven presteren op hoog niveau. Het bedrijf heeft een enorme transitie doorgemaakt en zal moeten blijven presteren terwijl het blijft groeien. We blijven het bedrijf volgen.