Een geoliede datamachine? ‘ThoughtSpot en Snowflake goede combinatie’

De datawereld krijgt momenteel te maken met een golf aan vernieuwingen. Deze innovatie komt onder andere door relatief nieuwe partijen. Zo valt de manier waarop ThoughtSpot en Snowflake werken (zo’n 9 jaar oud) erg in de smaak bij bedrijven. De Business Intelligence (BI)-specialist en datawarehouse-leverancier zoeken elkaar steeds meer op, want de combinatie blijkt goed te werken.

Veel IT’ers zullen inmiddels van Snowflake gehoord hebben. Deze speler bouwde een modern datawarehouse, voegde er flink wat features aan toe en spreekt inmiddels over een Data Cloud Platform. Belangrijke doelen van Snowflake zijn het wegnemen van complexiteit in de architectuur en het uitvoeren van meerdere workloads op de grote cloudplatformen. Snowflake belooft de elasticiteit, prestaties en schaal van de cloud te leveren. Hoe dat precies werkt, omschreven we eerder in achtergrondartikel.

De werkwijze van Snowflake zorgde ervoor dat het Data Cloud Platform in korte tijd enorm populair werd. Veel grote bedrijven gebruiken inmiddels Snowflake, wat geleid heeft tot een omzet van honderden miljoenen per jaar. Ook investeerders zagen de opkomst van Snowflake: de waardering van de datawarehouse-leverancier liep enorm op door grote investeringen van onder meer Salesforce en in 2020 voltooide de datawarehouse-specialist een van de grootste beursgangen van het jaar.

Samenwerkingen cruciaal

Aangezien Snowflake een belangrijkere rol in de IT-wereld begint te spelen, zien we ook steeds meer IT-leveranciers de samenwerking met deze partij op zoeken. Een voorbeeld daarvan is ThoughtSpot. Deze BI-speler is voor zijn werking afhankelijk voor het verbinden met datawarehouse-producten. In een datawarehouse bevinden zich de gegevens waar Business Intelligence grafieken en kaarten van maakt. ThoughtSpot kijkt dan ook naar het ondersteunen van zoveel mogelijk van dergelijke architecturen. Naast Snowflake zijn er bijvoorbeeld integraties met Amazon Redshift, Google BigQuery en Databricks. Snowflake probeert op zijn beurt natuurlijk ook zoveel mogelijk BI-tools te ondersteunen, waardoor er naast de connectie met ThoughtSpot ook allerlei andere combinaties mogelijk zijn.

Verzilveren van samenwerking

Wat de combinatie van ThoughtSpot met Snowflake echter interessant maakt, is het feit dat de samenwerking onlangs verzilverd is met een investering. Snowflake steekt 20 miljoen dollar in ThoughtSpot, wat neerkomt op zo’n 17 miljoen dollar. We spraken met de CEO van ThoughtSpot, Sudheesh Nair, om erachter te komen hoe we deze investering precies moeten zien. Nair geeft aan dat het vooral een strategische stap is die de twee partijen dichterbij elkaar brengt. “Het is een soort van formalisering van de samenwerking, door middel van een investering”, aldus Nair.

Volgens de CEO komt ThoughtSpot in combinatie met Snowflake vaak voor. Bedrijven die kiezen voor de combinatie stellen de normale zakelijke gebruiker zonder technische kennis in staat om data te analyseren middels een simpele zoekinterface. ThoughtSpot maakt daar echt een speerpunt van: business intelligence vereenvoudigen. Als je benieuwd bent naar hoe jouw bedrijf dat precies bereikt, kan je ons ThoughtSpot-artikel nog eens teruglezen.

Inmiddels heeft die aanpak van ThoughtSpot en de bestaande samenwerking ook geresulteerd in gezamenlijke productinnovaties. Zo is er Embrace, waarmee enterprise organisaties analytische workloads direct kunnen draaien op bestaande databases zonder de gegevens eerst te hoeven verplaatsen of cachen. “Door de ondersteuning voor Snowflake is het momentum goed. Klanten combineren de producten en vragen naar verdere integratie”, stelt Nair. Hij ziet dat de combinatie ThoughtSpot-Snowflake nu niet alleen meer als go-to-marketpartners is, maar ook als financiële partners.

Daarnaast wordt de versterkte samenwerking ook gezien als een kans om het eind vorig jaar gelanceerde product ThoughtSpot Cloud verder op de markt te brengen. Dit beheerde software-as-a-service (SaaS)-aanbod moet op termijn uitgroeien tot het kernproduct van ThoughtSpot. Cloud-only is het doel, bevestigt Nair. Doordat Snowflake als cloudgebaseerde datawarehouse nu investeert, moet de ingeslagen weg versnellen. “Zij bouwen een Data Cloud. Dat is een ecosysteem met onder meer een datamarktplaats en machine learning-modellen. Het biedt klanten de kans om hun mindset te versnellen, wat met de investering gebeurt”, ziet Nair.

De CEO spreekt ook uit dat de productteams van Snowflake en ThoughtSpot samen zullen werken om snel nieuwere features te leveren.

Verandering in BI

Tijdens ons gesprek met Nair wordt tevens duidelijk dat hij een belangrijke rol weggelegd ziet voor ThoughtSpot en Snowflake als het aankomt op de veranderende werkwijze van business intelligence. Hierbij wijst hij op wat we van BI verwachten. “BI doet eigenlijk vier dingen wanneer bedrijven naar data en analytics kijken. De eerste stap is reporting. Als je dat hebt gedaan, ga je op zoek naar patronen om de interessante inzichten te leren begrijpen. Wanneer je de inzichten snapt, wil je weten welk model je toe moet passen om de toekomst te voorspellen. En als laatste stap wil je nog tot actie overgaan op basis van de voorspellingen”

Volgens Nair kunnen al deze stappen niet doorlopen worden middels traditionele BI en menselijk werk. In huidige bedrijfssituaties komt er namelijk voortdurend heel veel nieuwe data binnen. Een simpel voorbeeld is een zelfrijdende auto, die iedere seconde duizenden datapunten verstuurt. Snowflake is op dat punt fundamenteel anders, stelt Nair. Het Data Cloud Platform kan op enorme schaal en met grote snelheden gegevens verwerken. “En het kan meerdere bronnen gebruiken. Je kan proprietary data (eigen data, red.) inbrengen in combinatie met bijvoorbeeld data over het weer of verkeer. ThoughtSpot zit er vervolgens bovenop, om de reporting voor rekening te nemen”, legt de ThoughtSpot-CEO uit. In combinatie met het uitbreidbare karakter van ThoughtSpot, bijvoorbeeld door extra functionaliteit uit het ecosysteem toe te voegen of door BI-inzichten aan eigen apps toe te voegen middels de Everywhere-functionaliteit, moet dat BI naar een hoger niveau tillen.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Nair grote kansen ziet voor het gebruik van ThoughtSpot in combinatie met Snowflake. De twee partijen kunnen de datastrategie van enterprise organisaties naar een hoger niveau tillen. Dat kan natuurlijk ook met andere producten. De BI-leverancier blijft dan ook vol inzetten op de samenwerkingen met andere partijen aan de database/datawarehouse-kant. Ieder platform heeft uiteindelijk zo zijn voor- en nadelen en het is aan bedrijven zelf om daar afwegingen in te maken en het juiste platform te kiezen.

