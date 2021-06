EU bereikt overeenkomst over data delen met het Verenigd Koninkrijk

De Europese Unie heeft overeenstemming bereikt over data delen met het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit waren hier op basis van tijdelijke besluiten mogelijkheden toe, maar nu is er meer duidelijkheid over de lange termijn.

De overgangsperiode behorend bij de Brexit betekende dat de partijen zich moest buigen over hoe het zou gaan met bijvoorbeeld dataverkeer tussen de EU en de VK. Het VK hoeft zich niet meer aan de GDPR te houden, maar probeert zich wel zo dicht mogelijk bij de GDPR te gedragen.

Verenigd Koninkrijk

Nu geldt dat als je data doorgeeft aan het Verenigd Koninkrijk, oftewel buiten de EU, dan moeten ze ook daar goed beschermd zijn. Het privacy shield hielp daar bijvoorbeeld bij, al is dat sinds juli 2020 ongeldig verklaard. Inmiddels heeft de Europese Commissie echter besloten dat het Verenigd Koninkrijk zich zodanig houdt aan de GDPR. Het heeft zoals beloofd voor regels gekozen die zeer dichtbij de General Data Protection Regulation liggen. De EU is daar blij mee, schrijft EUObserver. Er is zelfs een aparte wet gekomen op data in criminele zaken, waardoor ondanks Brexit toch data tussen bedrijven en tussen overheden kan worden gedeeld op een veilige manier.

Verschillende bedrijfsorganisaties hebben zich al positief uitgesproken over het besluit van de Europese Unie. Eerder heeft de EU al dezelfde soort uitspraken gedaan over Argentinië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland en Zwitserland, waardoor ook met die landen een goede verstandhouding is waar het om data gaat. Hopelijk komt de EU ook snel met een alternatief voor het Privacy Shield, waardoor ook de Verenigde Staten een betere plek worden om data mee te delen.