‘Databricks haalt meer dan miljard euro op’

Databricks haalt bij een nieuwe investeringsronde 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) op en is nu meer dan 30 miljard euro waard.

Databricks gaat met een nieuwe investeringsronde meer dan een miljard euro ophalen, zo meldt Bloomberg op basis van bronnen. Daarmee stijgt de waardering van het bedrijf tot minstens 38 miljard dollar, zo’n 33 miljard euro.

Databricks is vooral bekend om zijn Unified Data Analytics Platform op basis van het open-source Apache Spark big-data framework. Het softwareplatform van het bedrijf helpt klanten analyses in business, data science en data-engineering te verenigen. Het Databricks-platform werkt samen met grote cloudserviceproviders, zoals Googles Cloud, Microsofts Azure en Amazons Web Services.

Achter Snowflake aan?

In februari kreeg het bedrijf nog een injectie van 1 miljard dollar, toen goed voor een waardering van 28 miljard dollar. Mogelijk volgt het bedrijf dezelfde strategie als concurrent Snowflake, die vorig jaar vlak na een grote kapitaalinjectie naar de beurs ging, met een waardering erna van maar liefst 68 miljard dollar.

Toch zijn de beide niet helemaal te vergelijken. “Ik zie Databricks meer als een analytische workbench,” zei Carl Olofson tegen Sillicon Angle. Hij is research VP datamanagementsoftware bij International Data Corp. “Snowflake daarentegen is meer een persistent dataplatform, dat ook wat gegevens deelt en transformeert. Terwijl Snowflake een schema gebruikt, een organisatorische blauwdruk voor een databasebeheersysteem, en query’s in SQL ondersteunt, gebruikt Databricks Spark om analysequery’s uit te voeren op semi-gestructureerde, schemaloze gegevens.”

Databricks heeft nog niet gereageerd op de uitgelekte investeringsplannen.

Tip: Databricks wil verder groeien en breidt uit in Nederland