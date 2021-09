ThoughtSpot ziet sterke cloudgroei

ThoughtSpot laat aan Techzine weten dat het met zijn nieuwe bedrijfsmodel mijlpalen bereikt. Zo heeft de BI-leverancier een half jaar na de SOC 2 Type II veiligheidsgoedkeuring de honderdste klant opgetekend voor de beheerde SaaS-oplossing. Inmiddels vormen cloud-oplossingen dan ook de helft van de omzet.

Met de introductie van het SaaS-platform verschoof het bedrijfsmodel van ThoughtSpot het afgelopen jaar. Hiermee kunnen bedrijven het volledige platform inzetten, specifieke mogelijkheden als ‘search as service’ gebruiken en interactieve data-apps ontwikkelen met low-code platform Everywhere. De begin dit jaar behaalde SOC 2-goedkeuring van zijn platform vindt ThoughtSpot belangrijk, want hiermee toont het aan standaarden te volgen rond security en betrouwbaarheid.

Mijlpalen

Een half jaar na de goedkeuring heeft de Business Intelligence-leverancier de honderdste klant opgetekend. Grote bedrijven als T-Mobile en Verizon hebben de keuze voor de volledig beheerde SaaS-dienst gemaakt. Ook digital natives als Kahoot en Cloud Academy gebruiken de oplossing. Volgens de BI-leverancier komt de mijlpaal van 100 klanten doordat bedrijven prioriteit geven aan cloud-gebaseerde analytics. Hiermee kunnen ze “gebruikers flexibele toegang geven tot data, deze makkelijk doorzoekbaar maken en inzichten verzamelen vanaf elke plek”.

Het heeft ertoe geleid dat cloud-producten inmiddels goed zijn voor de helft van de jaarlijkse omzet van ThoughtSpot. Afgelopen jaar groeide de omzet uit cloud-oplossingen met 250 procent. Dezelfde periode kocht 85 procent van de nieuwe klanten cloud-producten, met 25 procent van de orders een waarde van boven een ton. ThoughtSpot wil zijn team dan ook met 25 procent uitbreiden, zodat het aan de groeiende vraag kan voldoen.

