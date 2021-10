Blue Prism en ABBYY komen met gezamenlijke process mining-tool

RPA-specialist Blue Prism en ABBYY breiden hun bestaande samenwerking uit en lanceren de gezamenlijke oplossing Blue Prism Process Intelligence (Powered by ABBYY Timeline). De oplossing breidt de mogelijkheden van het Blue Prism automatiseringsplatform uit met meer inzicht.

De nieuwe gezamenlijke oplossing met ABBYY moet gebruikers van het Blue Prism Automation-platform in staat stellen om makkelijker op basis van verzamelde data processen en workflows te automatiseren. Daarnaast kan de tool ook deze automatiseringsprocessen uitvoeren. Dit door zogenoemde procesdefinitiedocumenten (PDD’s) te produceren die deze gewenste optimalisatie in gang zetten.

Functionaliteit

Blue Prism Process Intelligence combineert hierbij gegevens die op de desktophandelingen van gebruikers zijn gebaseerd met details over de processen die uit system event data afkomstig zijn. Vervolgens maakt de intelligente oplossing met deze informatie gedetailleerde modellen van ieder proces. Deze modellen kunnen onder meer voor analyse, optimalisatie, monitoring en voorspellende analyses worden ingezet. De modellen kunnen vervolgens ook in de Blue Prism Capture-tool worden geïmporteerd. Hiermee kunnen zij dan worden aangepast en naar een ontwerpstudio worden verstuurd.

Doel integratie

De integratie tussen de technologie van Blue Prism en ABBYY moet de bestaande kloof tussen process mining en procesautomatisering overbruggen. Hiervoor worden eerst alle processen en taken geregistreerd en worden in de volgende stap de digitale werkprocessen van medewerkers geautomatiseerd. Ook zorgt de gezamenlijke tool ervoor dat resultaten van deze automatisering worden bijgehouden en controleert of de processen wel juist worden nageleefd. We hebben over dit onderwerp recent ook al eens een artikel gepubliceerd, naar aanleiding van de overname van Lana Labs door Appian.

Mogelijkheden voor klanten

Klanten profiteren van deze vergaande integratie, zo geeft Blue Prism aan. De roadmap voor automatisering van de bedrijfsprocessen wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld hierbij aan het gebruik van no-code, zodat alle medewerkers sneller betrouwbare automatiseringsprocessen kunnen bouwen.

Verder zorgt Blue Prism Intelligence ervoor dat het ontwerpen en het leveren van deze automatisering wordt versneld. Dit levert klanten dan natuurlijk een hogere productiviteit en kostenbesparingen op. Verder kunnen ze hiermee hun digitalisering bewerkstelligen en opschalen.

Blue Prism Process Intelligence is inbegrepen in alle licenties van Blue Prism met een ondersteuningscontract. Klanten kunnen ook de tooling via upgradepakketten verkrijgen.