Blue Prism versimpelt automatisering met Version 7

Blue Prism heeft tijdens zijn World-conferentie Version 7 onthuld. Met nieuwe features wil de Robotic Process Automation (RPA)-leverancier het inzetten van bots versimpelen.

Blue Prism heeft naar eigen zeggen zijn platform opnieuw ontworpen voor Version 7. Dit om intelligent automation te realiseren, waarmee het doelt op een doorontwikkeling van RPA. Bij deze vorm van automatisering worden ook no code- en AI-componenten gebruikt, om waardevol te zijn voor ieder bedrijfsproces. De visie van Blue Prism is organisaties helpen sneller te reageren en slimmer te werken, door het werk van de mens en softwarerobots samen te brengen.

Beheer- en integratiemogelijkheden

Voor het realiseren van intelligent automation komt Version 7 met versimpelde applicatie- en modelbouwmogelijkheden. Het automatisch schalen van een end-to-end digital workforce moet zo sneller gaan dan voorheen. De beheerconsole Control Room belooft hiervoor betere prestaties en data snel weer te geven. Deze Control Room is nu tevens browser-gebaseerd en biedt real-time inzicht in softwarerobots volgens het any device, anytime, anywhere-ideee. Beheerders kunnen dashboards en data bekijken, voor waardevolle inzichten in de prestaties en problemen direct aan te pakken.

Daarnaast komt de nieuwe versie met een uitgebreider API-framework. Gebruikers kunnen hiermee de mogelijkheden van digital workers uitbreiden met AI, directe plug-ins in een breder ecosysteem en integreren met andere applicaties en technologieën. Het moet het bouwen van complementaire technologie op Blue Prism makkelijker maken, stelt het bedrijf.

Extra producten

Bij de onthulling spreekt Blue Prism ook over acht nieuwe producten. Hierbij worden specifiek Decipher, Interact en Capture genoemd. De eerste zorgt voor snelle en accurate data (gestructureerde en semi-gestructureerde) extraction. Interact moet op zijn beurt de klantcommunicatie vereenvoudigen. Tot slot is er nog Capture, dat de noodzakelijke componenten genereert voor een process definition document (PDD). Automatisering kan zo 25 procent sneller gaan, stelt Blue Prism.

