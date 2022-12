Duurzaamheid is geen kwestie van normen en waarden, maar zakelijke noodzaak. De Europese Unie wil dat bedrijven hun uitstoot tegen 2030 met 55 procent verminderen ten opzichte van 1990. Bedrijven die de doelstelling niet behalen krijgen te maken met strenge wetten en regels. Als elektronicafabrikant staat Acer in het middelpunt van de transitie.

Laptops, displays en andere apparaten leveren jaarlijks een gigantische hoeveelheid elektronisch afval op. Verduurzamen is uitdagend voor elektronicafabrikanten. Desalniettemin gaat Acer de uitdaging aan. We onderzochten hoe het bedrijf de transitie aanpakt.

Acer is een van de grootste laptop- en desktopleveranciers ter wereld. De organisatie is verantwoordelijk voor de volledige reis van producten, van ontwerp en productie tot transport en nazorg. Wat dat betreft is duurzaamheid uitdagend. Vervuiling speelt een rol in elke stap van het proces.

Een transportbedrijf met een duurzaamheidsdoelstelling is relatief snel klaar. De factoren die bijdragen aan uitstoot zijn op een hand te tellen: voertuigen, brandstof, routes en dan ben je er wel. Voor organisaties als Acer is het onderwerp breder. Het voertuig waarmee je laptops vervoert speelt een rol, maar ook de grondstoffen waarmee je een laptop produceert, hoe je een laptop tijdens de levensduur onderhoudt en wat je na de levensduur met een laptop doet.

De knop is om

Acer werkt al decennialang aan duurzaamheidsinitiatieven. In 2021 schakelde het bedrijf naar de volgende versnelling. Het bestuur in Taiwan beloofde dat Acer tussen nu en 2035 volledig overstapt op hernieuwbare energie.

De doelstelling draait niet alleen om een groene stroomtoevoer voor fabrieken en transport, maar evengoed om compensatieprojecten. Acer neemt initiatieven in elk onderdeel van de keten. De organisatie wil bijvoorbeeld dat haar belangrijkste producten in 2025 voor 30 procent uit gerecycled plastic bestaan.

De toeleveringsketen van Acer is gigantisch. Het is dan ook onmogelijk om elk initiatief in dit artikel te behandelen. We vatten de belangrijkste pijlers samen, met een nadruk op de Nederlandse markt.

Elektronisch afval

Tientallen miljoenen tonnen aan elektronica belanden jaarlijks bij het afval. Apparaten die niet worden gerecycled vinden een weg naar massale schroothopen in derdewereldlanden. De waardevolle onderdelen worden gedemonteerd, de rest belandt onder de grond of op de brandstapel. Giftige metalen spoelen uit in de aardbodem en tijdens verbranding komen schadelijke gassen vrij.

In grote lijnen proberen fabrikanten het probleem op twee manieren op te lossen. De eerste oplossing is de verlenging van de levensduur van apparaten. Zolang een apparaat bruikbaar is hoeft er niets naar het afval. De tweede oplossing is het recyclen van elektronisch afval. Zolang je oude materialen en apparaten in een nieuw product verwerkt, wordt er niets verbrand of begraven.

Levensduur

Acer investeert zowel in de levensduur als het recyclen van apparaten. Ten eerste focust de organisatie op modulariteit. Dit betekent dat Acer producten ontwerpt met vervangbare onderdelen.

In 2021 lanceerde de organisatie de Vero-serie, een productlijn van laptops met een nadruk op duurzaamheid. De apparaten zijn eenvoudig open te schroeven, waardoor gebruikers RAM-modules en SSD’s op eigen initiatief kunnen upgraden.

Als gevolg hoef je de laptops niet af te danken wanneer je na verloop van tijd meer snelheid en capaciteit nodig hebt. Gebruikers kunnen laptoponderdelen inkopen bij een leverancier naar keuze. Zolang het onderdeel aansluit op het moederbord maakt het niet uit waar het onderdeel vandaan komt.

Ten tweede stimuleert de organisatie reparaties. Vaak hebben klanten het recht op de vervanging of het herstel van kapotte onderdelen. Hiervoor werkt Acer wereldwijd met reparatiecentra. Het Nederlandse reparatiecentrum ligt in Den Bosch, vlakbij het hoofdkantoor van Acer Nederland.

Loopt jouw product schade op, dan navigeer je naar een online portaal en voer je de apparaatgegevens in. Vervolgens ontvang je instructies voor de verzending van het model. Defecte apparaten worden meestal binnen 24 uur na de verzending hersteld en teruggestuurd naar de gebruiker. Dankzij de regionale reparatiecentra zijn de afstanden kort.

Ten derde investeert de organisatie in robuustheid. Zolang de onderdelen functioneren hoeft een laptop niet gerepareerd of vervangen te worden. Veel Acer-modellen zijn gecertificeerd met de MIL-STD-810H-standaard. Om de standaard te behalen moet een apparaat door een aantal gestandaardiseerde tests heen, waaronder waterdruppels, harde vallen, schokken, kou en hitte.

Recycling

Naast het verlengen van de levensduur is het zaak om te zorgen dat producten na de levensduur worden gerecycled. Gebruikers die hun apparaten niet meer willen of kunnen upgraden of repareren hebben toegang tot inruilprogramma’s. Een online portaal stelt zakelijke klanten in staat apparaten na de levensduur terug te verkopen aan Acer. Het bedrag dat je terugkrijgt hangt af van de aankooprijs en conditie van het model.

Zodra je het apparaat afgeeft, zorgt Acer dat de gegevens wettelijk worden verwijderd. Vervolgens belandt het apparaat in een recycletraject. De organisatie herbruikt onderdelen en minimaliseert uitstoot tijdens de verwerking van elektronisch afval. Acer neemt alle kosten van het recyclingsproces voor rekening. Het programma is een gratis manier om oude laptops te verwerken. Klanten zijn geen cent kwijt aan datavernietiging of recycling.

Plasticafval

Elektronisch afval is slechts een onderdeel van het probleem. De verpakking van sommige producten levert meer plasticafval op dan de producten zelf. Kartonnen dozen zijn over het algemeen makkelijk te recyclen. Het probleem is dat veel fabrikanten plastic handvaten toevoegen, waardoor recycling lastiger wordt.

Steeds meer Acer-producten worden zonder plastic verpakt, waaronder apparaten in de Vero-serie. Bovendien zijn sommige dozen ontworpen om als opslagdoos of laptopstand te worden gebruikt, waardoor karton minder vaak bij het afval belandt.

De transitie van plastic naar karton is een groot project. Historisch gezien wordt plastic gebruikt als verpakkingsmateriaal vanwege de sterkte en lage prijs. Wanneer je plastic halsoverkop met karton vervangt loop je het risico dat producten vaker worden beschadigd tijdens het leveringsproces. Onherstelbare producten belanden op de schroothoop. Plasticafval neemt af, maar daarvoor in de plaats komt een nieuw probleem.

Acer heeft engineers in dienst om kartonnen verpakkingen te ontwerpen die producten net zo goed beschermen als plastic. De balans tussen recyclebaarheid en bestendigheid is een belangrijk thema. Dat geldt niet alleen voor verpakkingen, maar ook voor producten.

Veel commerciële laptops gebruiken plastic onderdelen. Het materiaal is veelvoorkomend in delen van de behuizing, speakers, toetsenborden en touchpads. Fabrikanten hebben tot nu toe geen gangbaar materiaal gevonden voor de vervanging van plastic. Wel is het mogelijk om oud plastic in nieuwe producten te verwerken. Acer wil steeds meer onderdelen met post-consumer recycled (PCR)-plastic produceren.

De Acer Chromebook Vero 514 is een voorbeeld. 30 procent van de behuizing en 50 procent van de keycaps bestaan uit PCR-plastic. De ventilatorbehuizing en het touchpad worden geproduceerd met afgedankt plastic uit oceanen.

Nederland

De initiatieven die we tot nu toe hebben besproken worden in de praktijk gedaan door diverse partners, leveranciers, divisies, kantoren en teams. Elke afdeling draagt bij aan de doelstellingen. De plannen worden in het Taiwanese hoofdkantoor bedacht, maar uiteindelijk zijn lokale partners en medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering.

Klanten moeten een makkelijke manier hebben om apparaten in te leveren voor reparaties en inruilprogramma’s. Vraag je bedrijven om hun apparaten met de internationale post naar een afgelegen locatie te sturen, dan doet geen enkel bedrijf mee. Wat dat betreft zijn de regionale afdelingen van Acer erg belangrijk om dit te kunnen realiseren.

Bij problemen worden apparaten in een Nederlands reparatiecentrum gerepareerd. Na de levensduur halen regionale partners de apparaten op. Acer coördineert met toeleveranciers en landelijke kantoren.

Goed op weg

Elke organisatie zal uiteindelijk aan de Europese doelstellingen moeten voldoen. De vraag is niet of organisaties moeten verduurzamen, maar hoe organisaties gaan verduurzamen. Vervuilen is over het algemeen echter goedkoper dan verduurzamen. PCR-plastic kost meer dan plastic. Kartonnen verpakkingen zijn duurder dan het alternatief.

Reparatieprogramma’s en modulaire producten zijn niet alleen duurzaam voor Acer, maar ook voordelig voor gebruikers. Hoe langer een apparaat meegaat, hoe meer je uit de investering haalt. Gaat een apparaat niet meer mee, dan hoef je geen cent uit te geven aan datavernietiging. Acer haalt het apparaat op en zorgt voor een privacyvriendelijke verwerking.

Acer breidt het aanbod uit met duurzame laptops op basis van PCR-plastic, maar ook modellen in het lagere prijssegment blijven beschikbaar. Vaak ontvang je dezelfde service. Organisaties die geen moderne modellen kunnen betalen hebben alsnog toegang tot inruilprogramma’s en reparaties.

Onderaan de streep wil de organisatie verduurzamen zonder klanten te belasten. Dat laatste is belangrijk, want om het op de lange termijn vol te houden moeten bedrijven een balans vinden tussen commerciële doelen en groene doelen. Acer lijkt tot nu toe goed op weg. Je kunt de ontwikkelingen op dit vlak bijhouden via het jaarlijkse rapport van de organisatie. Oordeel dus vooral ook zelf.