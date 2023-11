Sustainability staat sinds een aantal jaar hoog op de agenda bij veel organisaties. De diesel auto’s worden in rap tempo vervangen door elektrische modellen. De thermostaat gaat een graadje omlaag en ledverlichting is standaard, maar hoe zit het eigenlijk met je infrastructuur? Hoe maak je die meer sustainable? Daarover hebben Coen en Sander het in deze aflevering van Techzine Talks.

In deze podcastaflevering gaan we in gesprek met Clemens Esser en Remco Pomp van HPE. Zij weten alles over infrastructuur voor in je datacenter en hoe die werkt. Hoe zet je de infrastructuur efficiënter in en zorg je dat de infrastructuur meer sustainable is? Gelukkig zijn er legio voorbeelden hoe je infrastructuur meer sustainable kan maken.

We gaan in op hoe je infrastructuur gebruikt. Als je data efficiënter gebruikt en niet van hot naar her kopieert, ben je al meer sustainable. Ook de hoeveelheid infrastructuur speelt een grote rol. Bij veel organisaties zijn er nog veel te veel servers die 80 procent van de tijd idle zijn. Dat is niet efficiënt, consolidatie en goede virtualisatie is dan beter. Ook de levensduur van infrastructuur komt voorbij. Waar in sommige organisaties servers na 3 of 4 jaar alweer de deur uitgaan, zijn er ook organisaties die de hardware graag nog een tweede leven willen bieden. Dat is ook veel efficiënter dan de schroothoop. HPE stelt dat het meer dan 90 procent van de infrastructuur vandaag de dag nog een tweede leven kan geven. Meer over sustainability en handige tips hoe je dit kan bereiken in deze Techzine Talks.

