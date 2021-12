Elastic biedt met versie 7.16 meer integratie met ServiceNow en AWS

Elastic maakt versie 7.16 van Elastic Search beschikbaar, waarmee het focust op een verbeterd platform en integraties met ServiceNow en AWS.

De nieuwe versie biedt mogelijkheden voor het stroomlijnen van de processen voor het verkrijgen van data uit iedere bron. Denk daarbij aan Elasticsearch en Kibana, maar ook de ingebouwde oplossingen Elastic Enterprise Search, Elastic Observability en Elastic Security.

Nieuwe functionaliteit

Versie 7.16 biedt meer inzicht in complexe en gedistribueerde clouddiensten met vooraf gebouwde Elastic Agent-integraties voor security data, infrastructuur, datastore en applicatiebronnen en observability-tools voor CI/CD-pipelines.

Daarnaast is de enkele user interface voor Elastic Enterprise Search nu ook beschikbaar binnen Kibana. Dit moet klanten betere visualisaties brengen voor overzichten van de zoekervaring van eindgebruikers. In bèta is verder functionaliteit toegevoegd voor nieuwe mogelijkheden van Elastic App. Onder meer geeft de combinatie van verzamelde analytics en geautomatiseerde suggesties betere zoekervaringen. Elastic Security krijgt meer functionaliteit en integraties voor events vanuit AWS Web Application Firewall-, Cisco Duo-, 1Password-evets en GitHub audit data.

Integraties met AWS en ServiceNow

Versie 7.16 van Elastic brengt ook belangrijke nieuwe integraties met AWS en ServiceNow. Voor klanten die veel van hun Elastic-activiteiten op AWS uitvoeren, is het nu mogelijk via een integratie met AWS container log router AWS fireLens de mogelijkheid logs binnen te halen van uit Amazon Elastic Container Services en Fargate. Deze data kunnen dan weer worden gebruikt met de observability- en security tooling van Elastic.

Bedrijven die zowel Elastic als ServiceNow gebruiken, krijgen nu de beschikking over nieuw gecertificeerde IT Service Management- en Security Incident Response- applicaties. Deze zijn binnenkort in de ServiceNow app store beschikbaar.

De twee applicaties in combinatie met de eveneens nieuwe ServiceNow IT Operations Management-oplossing, moeten beheerders helpen met het stroomlijnen van team workflows, het automatiseren van het doorsturen van alerts en het op een juiste manier escaleren van incidenten.