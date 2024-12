Elastic Cloud Serverless verbetert real-time search

Met de algemene beschikbaarheid van Elastic Cloud Serverless verbetert het search AI-platform de capaciteiten voor het verwerken van grote, complexe en prestatiegerichte workloads.

Om dit mogelijk te maken, gaat de Elasticsearch-architectuur op de schop. Het is gebouwd op een Search AI Lake die op maat gemaakt is voor real-time toepassingen. “Onze Search AI Lake ondersteunt van nature dense vectors en functies zoals hybride zoekopdrachten, faceted search en het rangschikken van relevantie die vooral belangrijk zijn voor toepassingen zoals GenAI en RAG”, aldus Chief Product Officer Ken Exner.

Bij Elastic Cloud Serverless zijn compute en storage van elkaar gescheiden. Daarnaast gebruikt het platform indexeertechnologie voor zoeken en cloud-native object storage. Dit om de architectuur moeiteloos mee te laten schalen en tegelijkertijd de low-latency zoekprestaties van Elasticsearch te behouden.

Snel van start met zoeken

Elastic Cloud Serverless zal focussen op resource-gebaseerde statistieken. Denk hierbij aan data-invoer, storage en compute-eenheden. Met deze focus moeten de budgetten van klanten beheersbaar blijven en schaalbaar wanneer nodig. Dit biedt meer controle over het beheren van workloads voor verschillende toepassingen.

Daarbij maakt Elastic duidelijk onderscheid tussen de verschillende usecases van zijn search AI-platform. Zo zullen er drie serverless-opties zijn: Elasticsearch Serverless, Elastic Observability Serverless en Elastic Security Serverless. De eerste stelt ontwikkelaars in staat snel AI-gedreven zoekapplicaties te bouwen. De tweede is er om te ondersteunen in observability-werkzaamheden. Tot slot biedt Elastic Security Serverless security-analisten een nieuwe cloud-implementatieoptie voor hun security analytics- en SIEM-toepassingen.

Elastic Cloud Serverless is per direct algemeen beschikbaar op AWS. Ondersteuning voor Azure staat gepland voor begin 2025.

