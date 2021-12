Datamanagement- en storagespecialist Cohesity gaat naar de beurs. De exacte datum van de beursgang en de prijs per aandeel zijn op dit moment onbekend.

De stap hing al een tijd in de lucht. Nu zet Cohesity de eerste definitieve stappen naar een beursgang. Het bedrijf diende onlangs een aanvraag voor een beursgang in bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Prijs aandelen nog onbekend

In de aanvraag worden geen details meegegeven over hoeveel aandelen en voor welke prijs de aandelen worden aangeboden. Naar verwachting zal Cohesity tussen de 4,4 miljard euro (5 miljard dollar) en 8,9 miljard euro (10 miljard dollar) ophalen. Dit is ruim boven de marktwaarde van 3,2 miljard euro (3,7 miljard dollar) waarop Cohesity momenteel wordt geschat. Waarschijnlijk vindt de beursgang volgend jaar plaats.

Sterke groei activiteiten Cohesity

Cohesity timmert in de laatste jaren aan de weg met een gevarieerd dienstenaanbod. Naast zijn Helios-platform voor databeheer in diverse on-premises-, edge- en (multicloud)omgevingen biedt de specialist steeds meer producten voor data security. Het portfolio breidt langzamerhand uit, onder andere met diensten voor de bescherming tegen ransomware-aanvallen. Verder zet Cohesity zich in om het volledige portfolio als SaaS aan te bieden.

